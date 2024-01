Un vol Ryanair de Manchester à Dublin détourné lors de la tempête Isha… vers Paris

Un avion rempli de personnes ayant la malchance de voyager sur Ryanair pendant la tempête Isha a dû effectuer un détournement nécessaire mais substantiel en raison du mauvais temps vers l’Europe.

Alors que la tempête a semé le chaos dans les voyages à travers le Royaume-Uni et a incité ScotRail à suspendre tous les trains de 19 heures dimanche soir jusqu’à lundi, le transporteur aérien à bas prix a continué avec le vol régulier FR 555 de Manchester à Dublin, mais a dû détourner l’avion vers Paris Beauvais grâce à Le mauvais temps.









Le vol prend généralement environ 30 minutes pour voyager entre la ville anglaise et la capitale irlandaise, mais le vol d’aujourd’hui a quitté Manchester à 14h36, soit plus d’une heure plus tard que l’heure de départ prévue, et a atterri à Paris à 19h35.

(Image : X/@KevBeirne)



Dans un fil de discussion X qui a été vu plus de 60 000 fois, les gens ont sympathisé avec les passagers à bord et ont profité de l’occasion pour faire une fouille chez Ryanair.

Un utilisateur de X a écrit “Ce n’est pas un détournement – c’est le vol régulier de Ryanair vers Dublin” tandis qu’un autre a commenté que “c’est plus proche que Ryanair ne vous amène habituellement à votre ville de destination”.

Un troisième utilisateur a plaisanté en disant que “le service de remplacement de bus partira du terminal 2”, tandis qu’un autre a noté que l’avion “a avorté son atterrissage à Dublin en raison de #StormIsha. Je n’ai pas pu retourner à Manchester, j’ai donc pris l’avion pour East Midlands mais je n’ai pas pu y atterrir non plus, donc prochain arrêt, Paris Beauvais. Des passagers assis dans l’avion, sans nourriture.”

Un utilisateur de X perplexe a demandé « Pourquoi diable a-t-il décollé ? »

(Image : Getty Images)



La majeure partie de la Grande-Bretagne a suivi le conseil de fermer les écoutilles pour la tempête Isha. Des avertissements météorologiques orange concernant le vent sont en vigueur dans la majeure partie de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Écosse.





La tempête colossale a également déclenché un avertissement de tornade, l’Irlande du Nord, l’Irlande, la majeure partie de l’Écosse et certaines parties du nord de l’Angleterre étant considérées comme étant les plus à risque.

(Image : Getty Images)



Le Daily Star rapporte que le Met Office a rehaussé son avertissement météorologique à orange, indiquant un « danger pour la vie », car la tempête devrait frapper plus tard dans la journée et se poursuivre demain matin. Il a prévenu : “La tempête Isha apportera une série de vents très forts dimanche soir et lundi. Des perturbations dans les déplacements et les services publics sont probables.”

