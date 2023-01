Un vol Qantas en provenance d’Auckland atterrit en toute sécurité à Sydney après avoir émis un appel de détresse

Un vol Qantas en provenance d’Auckland a atterri en toute sécurité à Sydney après avoir émis un appel de détresse en plein vol en raison d’une panne de moteur signalée. Le vol Qantas 144 s’est approché de l’aéroport de Sydney mercredi après-midi et a atterri vers 15h30. Le Boeing 737 a quitté Auckland avec une heure de retard vers 14h30 heure locale. L’avion est capable d’atterrir avec un seul moteur. Les données radar de vol montrent que l’avion a perdu de l’altitude et de la vitesse pendant le vol. Après l’atterrissage, l’avion ne s’est pas immédiatement dirigé vers une porte. Cinq véhicules de pompiers sont intervenus pour enquêter sur le moteur gauche de l’avion. Peu de temps après, l’avion s’est dirigé vers la porte. Un porte-parole de Qantas a déclaré que le vol “avait rencontré un problème avec l’un de ses moteurs à environ une heure de sa destination”. “Il doit maintenant atterrir à Sydney vers 15h30 et, conformément à la procédure standard, sera pris en charge par les services d’urgence”, a déclaré la compagnie aérienne avant l’atterrissage de l’avion. QF144 sur le tarmac de Sydney @GuardianAus pic.twitter.com/ZZ6fbsIH3p – Ben Doherty (@BenDohertyCorro) 18 janvier 2023 “Alors qu’un mayday a été initialement émis, il a maintenant été rétrogradé à un Pan (assistance possible nécessaire). Nous partagerons plus d’informations sur cet incident une fois que l’avion sera au sol et qu’il aura été évalué par nos ingénieurs. Les autorités sont par ailleurs restées silencieuses sur les détails de l’incident. Guardian Australia a contacté la Civil Aviation Safety Authority et Airservices Australia pour obtenir des commentaires. #QF144 entrant à Sydney criant 7700. Les médias locaux rapportent que le vol souffre d’un problème avec l’un de ses moteurs. https://t.co/dwHV301qhw Pour plus d’informations sur ‘Squawking 7700’, veuillez consulter https://t.co/nW7vZ4JgMF pic.twitter.com/GO9SZSoYgG — Flightradar24 (@flightradar24) 18 janvier 2023 La ministre fédérale des Transports, Catherine King, s’est dite soulagée que l’avion ait atterri en toute sécurité. “Bravo à l’équipage très expérimenté pour avoir ramené l’avion à la maison en toute sécurité”, a tweeté King. “L’industrie aéronautique australienne est parmi les plus sûres au monde en raison du personnel dévoué qui travaille dans les avions et dans les coulisses.” Inscrivez-vous pour Le courrier du matin de Guardian Australia Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail d’information australien du matin décompose les principales histoires nationales et internationales de la journée et pourquoi elles sont importantes

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Les équipes d’urgence étaient en attente à l’aéroport lorsque l’avion a atterri. Pompiers, policiers et ambulanciers étaient sur place par mesure de précaution.

Le vol Qantas récupérant des passagers bloqués en provenance d’Azerbaïdjan atterrit enfin à Londres Lire la suite

“Les ambulanciers paramédicaux de NSW Ambulance répondent à une alerte Mayday émise par le vol QF144 d’Auckland”, a déclaré NSW Ambulance mercredi.

Un soulagement de savoir que QF144 a atterri en toute sécurité. Bravo à l’équipage très expérimenté pour avoir ramené l’avion à la maison en toute sécurité. L’industrie aéronautique australienne est l’une des plus sûres au monde grâce au personnel dévoué qui travaille dans les avions et dans les coulisses. – Catherine King MP (@CatherineKingMP) 18 janvier 2023

Les appels Mayday signalent la détresse aux contrôleurs aériens qui donnent la priorité au dégagement du trafic pour permettre à l’avion affecté d’atterrir le plus rapidement possible.

L’incident de mercredi était la deuxième fois en moins d’un mois qu’un vol Qantas avait une urgence en vol. Le 23 décembre, un vol Qantas de Singapour à Londres a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence en Azerbaïdjan en raison de la présence de fumée dans la soute.

Les pilotes de ce vol ont crié 7700 – le même code émis sur le vol d’Auckland mercredi.