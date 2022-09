Un “vol fantôme” s’écrase en mer Baltique

Un jet privé avec quatre personnes à bord aurait survolé la moitié de l’Europe sans personne dans le cockpit, selon les médias

Les autorités suédoises ont lancé une importante opération de recherche et de sauvetage après qu’un jet privé s’est écrasé en mer au large des côtes de la Lettonie, rapportent les médias suédois et allemands. L’avion, qui a décollé dimanche du sud de l’Espagne, aurait survolé plusieurs pays européens sans soi-disant personne dans le cockpit, selon les médias.

Le jet privé, identifié par le tabloïd allemand Bild comme un avion Cessna de fabrication américaine, se dirigeait de la ville de Jerez, dans le sud de l’Espagne, vers Cologne en Allemagne. Selon les médias, au moins six personnes se trouvaient à bord, dont un pilote, un homme, une femme et une jeune fille. Leurs identités n’ont pour l’instant pas été rendues publiques.

Le pilote a signalé quelques “Problèmes de pression d’air” dans le cockpit peu après le décollage, mais le jet a poursuivi son vol, selon Bild. Les agents du contrôle du trafic aérien ont perdu le contact avec l’avion à un moment donné alors qu’il se trouvait au-dessus du territoire du sud de la France, selon les médias. Des avions de chasse français et espagnols ont ensuite été dépêchés pour vérifier l’avion.

Selon Bild, les pilotes des avions de chasse, qui ont découvert l’avion privé toujours en vol, n’ont repéré personne ni dans le cockpit ni dans la cabine. Pourtant, ils ont permis au jet de poursuivre sa route. L’avion privé n’a pas atterri à Cologne et a poursuivi son vol vers le nord-est.

Un autre avion de chasse a été envoyé d’une base allemande à Rostock, selon Bild. Son pilote n’a pas non plus découvert ce qui se passait à bord, bien que l’avion militaire ait escorté le jet privé jusqu’à l’île de Rügen, dans le nord-est de l’Allemagne, a ajouté le journal.

Selon le site de surveillance Flightradar24, le “vol fantôme” comme il était déjà surnommé par certains médias, a maintenu une altitude constante de 11 kilomètres et une vitesse d’environ 670 kilomètres par heure pendant la majeure partie de son vol. Après avoir survolé la pointe sud de l’île suédoise de Gotland, il a commencé à perdre de la vitesse et de l’altitude avant de finalement disparaître des radars au-dessus de la mer au nord-ouest de la ville lettone de Ventspils.

L’administration maritime suédoise et les garde-côtes nationaux ont envoyé un hélicoptère et un avion sur le lieu du crash potentiel. Un ferry Stena Line a également été détourné pour aider aux efforts de sauvetage, ont rapporté les médias suédois.

“Il n’y a aucun espoir pour les survivants” Johan Ahlin, un responsable du Centre de sauvetage maritime et aérien, a déclaré aux médias suédois, ajoutant que “l’accident n’était qu’une question de temps.” L’administration maritime suédoise a également déclaré que “petits morceaux d’épave et nappes de pétrole” sur l’eau ont été retrouvés sur le lieu du crash potentiel.

Les circonstances entourant le “vol fantôme” restent en grande partie un mystère. Ce n’est pourtant pas le premier incident de ce genre. En juin, un avion non identifié a réussi à survoler plusieurs pays européens sans autorisation avant que son équipage ne disparaisse sans laisser de trace.

Dans le cas de juin, cependant, l’avion qui a décollé de Lituanie a atterri en toute sécurité sur un aérodrome abandonné en Bulgarie. Son équipage a réussi à fuir les lieux et à rester non identifié. Des responsables de plusieurs pays suivaient de près le vol, les forces aériennes américaines, hongroises et roumaines envoyant des avions militaires pour l’escorter à divers endroits. Les escortes se sont cependant interrompues lorsqu’il est entré dans l’espace aérien bulgare.