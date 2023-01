Un vol en provenance d’Israël a été retardé après que les passagers ont obtenu des photos d’accidents d’avion via Apple AirDrop

Les passagers “étaient paniqués” après avoir reçu des images d’accidents d’avion, selon Keshet 12.

10 personnes ont été emmenées du vol Pegasus Airlines à Tel-Aviv pour être interrogées.

Les passagers d’un autre vol Pegasus en novembre ont reçu des vidéos menaçantes.

Un vol de Tel Aviv, Israël, à destination d’Istanbul en Turquie, a été retardé vendredi après que les passagers ont reçu des images d’accidents d’avion via Apple AirDrop, selon des informations en Israël.

Dix passagers, dont un suspect principal, ont été descendus de l’avion pour être interrogés à l’aéroport international Ben Gourion, Le Times d’Israël signalé.

L’une des images était celle du vol 1549 d’US Airways, qui a effectué un tristement célèbre atterrissage d’urgence dans la rivière Hudson en 2009 à la suite d’un impact d’oiseau.

La photo était sous-titrée “Je souhaite que nous mourrions tous” en arabe, selon la documentation fournie par l’Autorité des aéroports d’Israël au journal israélien Ynet.

« Les gens étaient paniqués quand ils ont vu les photos », a déclaré un passager à la chaîne de télévision israélienne Keshet 12, a rapporté le Times of Israel.

Les passagers qui ont reçu les images ont alerté les agents de bord, qui ont appelé la police. Dix personnes ont finalement été retirées de l’avion.

Le vol est parti avec deux heures de retard après que les bagages des passagers ont été déchargés et revérifiés, par Ynet.

Mai dernier, neuf citoyens israéliens ont été arrêtés après que les passagers d’un avion à destination de la Turquie aient reçu des photographies graphiques d’anciens accidents d’avion via AirDrop. Ils comprenaient des images du vol 214 d’Asiana Airlines, qui a calé et s’est écrasé en approche finale sur l’aéroport international de San Francisco en 2013, tuant trois personnes et en blessant 187.

En novembre dernier, un autre vol Pegasus au départ de Tel-Aviv a été retardé après que les passagers ont reçu des vidéos menaçantes, dont celle d’un homme s’entraînant sur un champ de tir, selon Ynet.

L’Autorité des aéroports d’Israël, l’aéroport international Ben Gourion, Pegasus Airlines et Apple n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.