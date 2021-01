Un Boeing transportant 62 personnes a perdu le contact avec les contrôleurs aériens samedi en Indonésie après avoir rapidement perdu de l’altitude, avec des débris qui proviendraient de l’avion repéré dans la mer de Java.

Le vol 182 de Sriwijaya Air, exploité avec un Boeing 737-500, a décollé de Jakarta vers 13 h 56, heure locale, et a perdu le contact avec la tour de contrôle à 14 h 40, a déclaré la porte-parole du ministère indonésien des Transports, Adita Irawati.

L’incident survient un jour après le premier anniversaire de l’abattage d’un vol d’Ukraine International Airlines en Iran avec 176 personnes à bord, l’un des deux accidents majeurs d’une compagnie aérienne en 2020. Et il survient un peu plus de deux ans après l’écrasement d’un Boeing 737 Max en Indonésie, tuant 189 personnes.

Voici ce que nous savons:

Qu’est-ce que Sriwijaya Air?

Sriwijaya Air, basée à Jakarta, en Indonésie, a commencé à voler en 2003 et transporte généralement près d’un million de passagers par mois, selon le site Web de la compagnie aérienne. C’est un transporteur à prix réduit avec des tarifs et des frais bas, à la Spirit, Allegiant et Frontier aux États-Unis.

La compagnie aérienne effectue principalement des vols en Indonésie, mais a un service international limité vers la Malaisie et la Chine, selon la société de données aéronautiques Cirium. Le vol de samedi au départ de Jakarta était à destination de l’île de Bornéo, qui est à environ une heure de vol.

La compagnie aérienne est la cinquième plus grande compagnie aérienne d’Indonésie en termes de vols, représentant 10% des vols indonésiens l’année dernière, selon Cirium. Lion Air est le plus grand transporteur d’Indonésie.

Sriwijaya Air devrait effectuer 4 300 vols ce mois-ci, contre 26 000 vols pour Lion Air, indique Cirium. En comparaison, Southwest Airlines, le plus grand transporteur intérieur des États-Unis, a 62 000 vols prévus en janvier.

L’avion était-il un Boeing 737 Max?

Le vol de samedi, le vol 182 de Sriwijaya, était sur un Boeing 737-500.

Il faisait partie de la gamme 737 «classique» du constructeur d’avion, dont la production a pris fin en décembre 1999, selon Boeing.

Southwest Airlines, qui ne vole que des jets Boeing, était le client de lancement des 737-500, en commandant 20 des jets en 1987 et en recevant sa première livraison en 1990. Southwest a retiré ses derniers 737-500 en 2016.

L’avion impliqué dans l’incident a été livré à Sriwijaya en 2012, selon PlaneSpotters.net.

L’avion avait 26 ans et faisait auparavant partie de la flotte de Continental Airlines et, plus tard, du partenaire de fusion United Airlines, selon le site Web.

Boeing a eu quelques années de bleus à la suite de deux écrasements du Boeing 737 Max, qui ont tué 376 personnes. L’avion a été immobilisé par la Federal Aviation Administration et d’autres autorités de réglementation de l’aviation en mars 2019 et n’a été certifié que récemment pour voler à nouveau.

Cette semaine, Boeing a réglé les accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice pour avoir fraudé la FAA.

« Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit sur la franchise en cachant des informations importantes à la FAA concernant le fonctionnement de son avion 737 Max et en s’engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie », a déclaré le DOJ.

Boeing paiera plus de 2,5 milliards de dollars, dont une amende de 243,6 millions de dollars, des indemnités à 737 clients de la compagnie aérienne Max de 1,77 milliard de dollars et un fonds de 500 millions de dollars pour les bénéficiaires de la victime.

L’avion dans le crash de Sriwijaya n’a pas le logiciel qui était au centre des crashs de Max. Boeing a ajouté un logiciel à l’ordinateur de vol de l’avion qui fonctionnerait en arrière-plan afin que le Max se sente pour les pilotes comme les versions précédentes du 737. Il s’appelait le système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre, ou MCAS, et il s’est avéré avoir de graves défauts. Dans les deux accidents, les pilotes ont lutté pour maintenir leur avion en l’air alors que le MCAS poussait le nez vers le bas à plusieurs reprises. Ils n’ont pas pu désengager le système, ce qui les a finalement envoyés dans des plongées dont ils ne pouvaient pas se remettre.

L’avion avait 26 ans. N’est-ce pas ancien?

Anthony Brickhouse, enquêteur sur les accidents d’aviation et professeur agrégé de sécurité aérospatiale à l’Université aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach, en Floride, a déclaré que la première chose qu’il se demandait lorsqu’il avait entendu parler de l’avion manquant était de savoir s’il s’agissait d’un 737 Max.

Avec ce facteur hors de l’équation, il a déclaré que les enquêteurs se concentreraient sur trois grands domaines lorsqu’ils tenteront de comprendre ce qui est arrivé au vol 182 de Sriwijaya: l’élément humain, l’avion et l’environnement le jour du vol, notamment la météo.

L’âge du Boeing 737-500 sera sur la table mais personne ne supposera que c’est à blâmer.

« Ce n’est pas parce qu’un avion a 26 ans qu’il est automatiquement dangereux », a déclaré Brickhouse.

Il a déclaré que les voyageurs aux États-Unis envisageaient un avion de 26 ans car les compagnies aériennes rafraîchissent constamment leur flotte. Spirit Airlines, basée en Floride, par exemple, se vante constamment que l’âge moyen de ses avions est de 5,6 ans.

Mais l’âge d’un avion n’est pas la meilleure mesure de sa durée de vie, le nombre de décollages et d’atterrissages et les heures de vol sont plus importants, a déclaré Brickhouse.

« L’âge de l’avion ne nous en dit pas nécessairement beaucoup », a déclaré Brickhouse. « C’est beaucoup plus profond que cela. »

Un autre facteur qui sera à l’étude dans ce cas: le bilan relativement médiocre de l’Indonésie en matière de sécurité aérienne.

«Au cours des 15 dernières années environ, ils ont certainement eu des problèmes de sécurité majeurs avec différentes compagnies aériennes», a déclaré Brickhouse.

Contribution: Chris Woodyard, The Associated Press