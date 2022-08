Un vol effectue un atterrissage d’urgence après qu’un membre d’équipage de 70 ans ait giflé à bord

Votre vol a été retardé à cause des conditions météorologiques ou a dû atterrir d’urgence parce que quelqu’un s’est porté malade ? Oh allez. La plupart d’entre nous ont été confrontés à ce type de situation. Mais cette fois, un vol a dû atterrir pour une raison étonnante. Une vidéo partagée sur TikTok fait le buzz sur Internet et montre une femme âgée giflant un membre d’équipage de conduite en l’air. Selon le New York Post, la femme âgée a eu recours à la violence après s’être vu refuser la demande de champagne gratuit par l’hôtesse de l’air d’un British Airline Jet.

Selon le rapport de la publication, l’incident s’est produit dans un vol de Manchester, au Royaume-Uni, à Rhodes, en Grèce. La vidéo montre qu’un équipage masculin présent peut être vu en train de parler à la dame de 70 ans pour la calmer en essayant de retenir ses mains. Après quelques images, elle s’est levée agressivement et a giflé le membre d’équipage deux fois au visage. Après l’action violente de la femme, le reste des passagers du vol a été choqué car des halètements peuvent être entendus dans la vidéo. L’autre membre d’équipage a alors immédiatement aidé à retenir la femme à son siège.

Selon la maison de presse, un passager qui se trouvait sur le même vol a déclaré que la femme avait demandé à plusieurs reprises du champagne gratuit et lorsque le steward a refusé et l’a informée que cela ne faisait pas partie de leurs services, elle a eu recours à un gin tonic.

Le témoin oculaire a également déclaré qu’elle était devenue agressive, alors l’hôtesse de l’air a retiré sa boisson. « Elle a commencé à jurer et à avoir des explosions violentes. À un moment donné, elle s’est levée et a essayé d’ouvrir la porte de la cabine en plein vol », a ajouté le passager. La personne a également mentionné que la femme avait également uriné sur trois sièges.

Cet incident en vol a fait atterrir le pilote à Munich et la dame a été escortée par neuf policiers hors du vol. Le vol est resté en attente pendant deux heures avant de décoller pour Rhodes.

Le porte-parole de Jet2 a présenté des excuses au client pour le retard du vol dû à l’incident. « Nous tenons à présenter nos excuses aux clients pour ce retard imprévu et tout inconvénient causé. La santé et la sécurité de nos collègues et clients restent notre priorité numéro un et, en tant que compagnie aérienne favorable aux familles, nous adoptons une approche de tolérance zéro face aux comportements perturbateurs. Nous n’hésiterons pas à poursuivre vigoureusement tous les coûts encourus à la suite de ce détournement », a déclaré dans le communiqué.

