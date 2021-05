Un vol effectue un atterrissage d’urgence à Minneapolis après que le passager renifle une substance blanche

Un vol passager aux États-Unis effectuait son trajet normal de l’aéroport international John F Kennedy de New York à l’aéroport international de San Francisco dimanche lorsque le pilote a dû se dérouter vers Minneapolis pour un atterrissage d’urgence. La raison? L’un des passagers à bord a été retrouvé en train de renifler une substance blanche et a refusé de porter un masque facial.

Un compagnon de route a également allégué que l’homme indiscipliné harcelait sexuellement une autre personne à bord. Selon un rapport de NBC, 42 ans, résidant de Mechanicville, New York, Mark Anthony Scerbo a été mis en examen parce qu’il était soupçonné de possession de drogue.

Dans une vidéo partagée sur Twitter par Matt Kawashima, qui était à bord du vol JetBlue 915, un membre d’équipage peut être entendu s’adresser aux passagers. Le membre d’équipage a déclaré que Mark se comportait de manière agressive et erratique. Il a également été vu en train de poignarder d’autres passagers et de se rendre fréquemment aux toilettes pour renifler une substance blanche, a déclaré l’agent de bord. Il a en outre été mentionné dans la vidéo que les membres de l’équipage ont également trouvé un sac contenant la substance à son siège.

Compte tenu de cette série d’événements, l’équipage de JetBlue a décidé que les quatre agents de bord se sentaient mal à l’aise avec ce qui se passait et que Minneapolis était l’endroit le plus proche où aller, ils ont donc pris la décision d’atterrir là-bas.

Parler à Télévision KGO à San Francisco, certains des passagers ont également mentionné que Mark avait un comportement sexuellement inapproprié et avait touché au moins une femme. Il a également fait des commentaires obscènes à plusieurs passagères et a été entendu crier des insultes racistes à l’encontre d’autres passagers lors de l’embarquement et a refusé de porter un masque.

Après que l’avion ait fait un atterrissage d’urgence à Minneapolis, Mark a été arrêté par la police locale. Selon le Prison du comté de Hennepin base de données, Mark devait comparaître devant le tribunal le 19 mai et sa caution a été fixée à 30 000 $. Il a été libéré jeudi tôt le matin, selon la dernière mise à jour de la base de données de la prison du comté de Hennepin.

