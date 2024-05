Un vol d’horreur de Singapore Airlines a laissé 22 personnes blessées à la colonne vertébrale

L’hôpital où un groupe de passagers de Singapore Airlines est soigné pour des blessures causées lorsque leur vol a rencontré de graves turbulences a détaillé l’horrible étendue de ces blessures.

Lors d’une conférence de presse et sur Facebook, l’hôpital Samitivej Srinakarin a confirmé que 22 passagers avaient subi des blessures à la colonne vertébrale et à la moelle épinière, tandis que six avaient des blessures au crâne et au cerveau et 13 autres avaient subi des blessures aux os, aux muscles ou à d’autres blessures. Un Britannique de 73 ans est décédé sur le vol SQ321 de Singapore Airlines, qui effectuait la liaison Londres-Singapour le 21 mai, lorsque l’avion a rencontré du mauvais temps et a été détourné vers Bangkok. Dans un déclarationSingapore Airlines a déclaré que deux membres d’équipage figuraient parmi les blessés.

Au total, 211 passagers et 18 membres d’équipage étaient à bord du vol lorsqu’il est descendu de 6 000 pieds en environ trois minutes. La cause de ces turbulences n’a pas encore été déterminée. Les passagers ont dit au BBC des moments où l’avion est tombé soudainement et ceux qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité « se sont immédiatement lancés dans le plafond ».

Certains patients ont subi de multiples blessures, a déclaré jeudi le directeur de l’hôpital, Adinun Kittiratanapaibool, lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il était trop tôt pour dire si les blessures étaient permanentes ou non. Aucune des personnes hospitalisées en soins intensifs n’était dans un état potentiellement mortel, a-t-il déclaré.

Dans l’après-midi du 23 mai, le nombre total de patients encore hospitalisés était de 41. La plupart des passagers blessés sont des Britanniques (10), suivis de neuf Australiens, sept Malaisiens et quatre Philippins. Les Américains blessés comptent pour deux tandis que les autres étaient des Néo-Zélandais, des Birmans, des Irlandais et des Islandais.

Vingt-deux des blessés sont des femmes et 19 hommes, a ajouté l’hôpital.

Initialement, 85 passagers ont été transférés vers divers hôpitaux pour y être soignés tandis que 19 autres patients ont été soignés à la clinique médicale Samitivej Suvarnabhumi, portant le nombre total de patients à 104.

Les passagers ont détaillé cette expérience terrifiante, notamment Andrew Davies, qui a déclaré mercredi à CNN que « l’enfer s’est déchaîné » lorsque le vol a rencontré des turbulences.

« L’avion avait l’impression d’être tombé. Cela n’a probablement duré que quelques secondes, mais je me souviens très bien d’avoir vu des chaussures, des iPad, des iPhone, des coussins, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des assiettes et des tasses voler dans les airs et s’écraser contre le plafond », a-t-il déclaré. « Le monsieur à côté de moi a bu une tasse de café qui m’est tombée dessus jusqu’au plafond. »

Singapore Airlines a déclaré qu’elle était en contact avec tous les passagers et membres d’équipage qui se trouvent encore à Bangkok et que son PDG, Goh Choon Phong, « a rencontré aujourd’hui les passagers, l’équipage, les membres de leur famille et leurs proches concernés à Bangkok pour personnellement offrir son soutien et comprendre leurs préoccupations.

Phong a déclaré dans un communiqué : « Le bien-être de nos passagers et membres d’équipage reste notre priorité. Je leur ai donné mon assurance personnelle que nous prendrons soin d’eux pendant cette période difficile. Nos bénévoles sont là pour fournir à chaque passager des mises à jour et l’assistance nécessaire. Nous avons également facilité le voyage des membres de leur famille et de leurs proches à Bangkok et veillé à ce qu’ils soient également pris en charge.

« Au nom de Singapore Airlines, j’exprime ma plus profonde gratitude à tous ceux qui, à Singapour, en Thaïlande et dans le monde, nous ont aidés pendant cette période difficile. Cela inclut l’aéroport Changi de Singapour et l’aéroport Suvarnabhumi, ainsi que nos autres partenaires aéronautiques. Je voudrais également remercier particulièrement le personnel de l’hôpital de Bangkok, de l’hôpital Samitivej Srinakarin et de l’hôpital Samitivej Sukhumvit, qui ont pris soin sans relâche de nos passagers et de notre équipage.