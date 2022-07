Un vol Delta en provenance d’Atlanta éclate des pneus à l’atterrissage à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Un vol de Delta Air Lines en provenance d’Atlanta a crevé deux pneus mardi lors de son atterrissage à l’aéroport international de Los Angeles, mais personne à bord n’a été blessé, bien que deux pistes de l’aéroport très fréquenté aient été fermées pendant plusieurs heures, ont annoncé les autorités.

Le vol Delta 515 a atterri en toute sécurité peu après 13 heures, ont annoncé les autorités.

L’avion “s’est immobilisé sur la voie de circulation après un éventuel problème avec certains de ses pneus”, a déclaré Delta dans un communiqué. Il n’a pas indiqué ce qui a causé le problème.

Photos sur Twitter a montré deux pneus déchiquetés.

“Nous avons touché (peut-être un peu vite) quand tout d’un coup le train d’atterrissage droit POW BAM tâtonne le sac et nous crevons 2 pneus sur la droite”, a déclaré Sara Margarett dans tweets. “Tout le monde panique et nous avons dérapé jusqu’à un arrêt quelque part entre l’enfer et une piste.”

Margarett a déclaré qu’ils étaient restés dans l’avion pendant une heure avant d’être transportés en bus jusqu’au terminal.

Deux pistes ont été fermées pendant plusieurs heures jusqu’à ce que l’avion soit retiré d’une piste.

The Associated Press