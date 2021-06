Un passager d’un vol Delta Air Lines de LA à Nashville aurait tenté de percer le cockpit vendredi, forçant l’avion à se dérouter vers le Nouveau-Mexique, ont déclaré des responsables de l’aéroport d’Albuquerque.

Albuquerque International Sunport avait reçu des informations d’une tour de contrôle du trafic aérien selon lesquelles un passager de l’avion avait tenté de pénétrer dans la cabine, selon la porte-parole de l’aéroport, Stephanie Kitts. Elle a déclaré que le passager non identifié a été arrêté par la police à l’aéroport une fois qu’il a atterri, et que l’enquête est en cours au FBI.

Le FBI d’Albuquerque n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a confirmé dans un message sur Twitter qu’il répondait au vol détourné qui a atterri à l’aéroport.

Un passager du vol a posté des vidéos de l’incident sur Twitter et a déclaré que le vol devait effectuer un atterrissage d’urgence parce qu’un passager « a tenté de détourner l’avion ». Les vidéos montrent un agent de bord de Delta de sexe masculin semblant retenir le passager à l’arrière de l’avion et montre également un passager avec ses poignets zippés attaché dans le dos.

Dans un communiqué, Delta n’a pas fourni de détails sur l’incident en vol ni confirmé que le passager avait tenté de percer le cockpit.

Le porte-parole de Delta, Anthony Black, a déclaré que le vol 386 avait atterri sans incident à Albuquerque et qu’il avait félicité l’équipage et les passagers du vol pour avoir « détenu un passager indiscipliné » pendant le vol. Le Boeing 737-900 transportait 162 passagers et six membres d’équipage.

L’avion a atterri à l’aéroport à 14h18 et devrait décoller pour Nashville ce soir, arrivant avec environ cinq heures de retard.

L’incident survient alors que les compagnies aériennes constatent une augmentation du nombre de passagers se comportant mal, forçant une répression de la part de la Federal Aviation Administration.

La semaine dernière, une hôtesse de l’air de Southwest Airlines a atterri à l’hôpital après qu’un passager l’a frappée au visage. Le syndicat des agents de bord de Southwest a déclaré qu’elle avait perdu deux dents dans l’incident.

À la suite de l’incident très médiatisé et des appels des syndicats d’hôtesses de l’air à limiter les ventes d’alcool à bord alors que les voyages rebondissent, le sud-ouest et les États-Unis ont retardé leur intention de commencer à vendre des boissons après une longue pause pandémique. American ne ramènera pas l’alcool avant le 13 septembre, date à laquelle le mandat fédéral des masques dans les avions et dans les aéroports prend fin.

