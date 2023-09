Un vol Delta contraint d’atterrir à cause de la diarrhée des passagers

Rassemblez votre merde !

Faites attention à ce que vous mangez la veille de votre vol et à l’aéroport. Selon ABC7, un vol Delta au départ d’Atlanta et à destination de Barcelone, en Espagne, vendredi dernier, a été contraint de faire demi-tour pour une raison très merdique. Le vol de 336 passagers n’était en vol que pendant environ deux heures lorsque le commandant de bord a été informé qu’il y avait un problème majeur à bord…

Vous avez bien lu, la diarrhée TOUT AU LONG DE L’AVION. Maintenant, arrêtez de vomir et revenez lire la suite de l’article.

Delta a déclaré à CNN :

« Nos équipes ont travaillé aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour amener nos clients à leur destination finale », a déclaré un porte-parole. « Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour le retard et les inconvénients liés à leurs projets de voyage. »