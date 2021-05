Un vol de rapatriement sauve des Espagnols bloqués au Népal

Le Népal a enregistré ce mois-ci son record quotidien de nouveaux cas et de décès, tout en luttant contre la pénurie de lits d’hôpitaux, de médicaments et d’oxygène. Il a signalé 8 305 nouvelles infections et 190 décès jeudi, portant les totaux de la nation depuis le début de la pandémie à plus de 488 500 infections et 5 847 décès.