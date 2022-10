Un vol de l’ONU depuis la capitale du Yémen tenue par les rebelles renvoie 129 migrants

L’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies a facilité le retour volontaire de plus de 1 800 migrants, principalement d’Afrique de l’Est, depuis le Yémen cette année. Cependant, tous les anciens rapatriés de 2022 ont pris l’avion depuis des aéroports contrôlés par le gouvernement yéménite internationalement reconnu dans les villes d’Aden et de Marib.

L’agence des migrations a déclaré mardi dans un communiqué de presse que de nombreux passagers du vol volontaire de Sanaa à Addis-Abeba étaient des mineurs non accompagnés et des personnes souffrant de problèmes de santé.

L’échec de la prolongation de la trêve nationale du Yémen le 2 octobre a menacé de raviver la guerre civile sanglante après une cessation de six mois des combats de première ligne. La guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran a tué plus de 150 000 personnes, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project, faisant du Yémen l’une des pires crises humanitaires au monde.

Selon l’OIM, plus de 40 000 migrants ont débarqué sur les côtes du Yémen cette année jusqu’à présent, dont un tiers de femmes et d’enfants. Ceux qui arrivent fuient pour la plupart des conflits persistants, la famine et des gouvernements autoritaires qui s’emparent depuis longtemps de plusieurs pays de la Corne de l’Afrique, dont la Somalie et l’Éthiopie.