Un vol de British Airways à destination de Tel Aviv contraint de faire demi-tour et de retourner au Royaume-Uni alors que le Hamas tire des roquettes vers l’aéroport

Un vol de BRITISH Airways à destination de Tel Aviv a été contraint de faire demi-tour et de retourner au Royaume-Uni alors que les combattants du Hamas tiraient des roquettes vers l’aéroport.

La compagnie aérienne a déclaré que le vol, destiné à atterrir à l’aéroport Ben Gourion de la capitale, avait dû être détourné pour des raisons de sécurité.

Le vol a été détourné vers Londres

Des images montrent des passagers à l’aéroport courant pour se mettre à l’abri

Un porte-parole de BA a déclaré : « La sécurité est toujours notre priorité absolue et nous avons pris la décision de ramener notre vol de Tel Aviv à Heathrow. »

Cependant, l’autorité aéroportuaire israélienne a déclaré que l’appel au détournement de l’avion était la décision du pilote et a nié qu’il y ait un problème de sécurité à l’aéroport.

Mais des roquettes ont été entendues près de Tel Aviv au moment du détournement, avec des images montrant des passagers de l’aéroport israélien courant pour se mettre à l’abri.

Le vol BA165 a quitté Londres Heathrow ce matin et devait arriver à Tel Aviv à 15h05.

Un certain nombre de compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la capitale israélienne suite à l’attaque surprise de samedi par le Hamas.

British Airways, propriété d’IAG, a déclaré lundi qu’elle surveillait de très près la situation en Israël mais qu’elle continuerait à opérer certains vols.

Les branches armées des groupes militants palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont déclaré mercredi qu’elles visaient le sud et le centre d’Israël avec des roquettes, alors que les sirènes retentissaient dans les zones entourant la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Quds, la branche armée du Jihad islamique, ont déclaré qu’elles ciblaient les villes israéliennes de Tel Aviv, Ashdod et Ashkelon ainsi que les communautés proches de la frontière avec Gaza avec des « tirs nourris de roquettes ».

Les Brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont déclaré avoir tiré une roquette sur l’aéroport Ben Gourion, où les responsables israéliens n’ont signalé aucun coup touché.

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.