Un vol de 18 heures, quatre infections à coronavirus

Les millions de passagers aériens qui ont voyagé pendant les vacances ont vécu de première main les incertitudes troublantes qui accompagnent le vol pendant une pandémie. Les regards anxieux. La semi-distanciation maladroite. L’étiquette désordonnée du masque et l’absence de service régulier. Dans un souci de rassurer, les compagnies aériennes ont actualisé et ajusté leurs besoins en voyageurs, avec des résultats disparates. Certaines compagnies aériennes s’efforcent de maintenir la distance sociale, tant à l’embarquement qu’à l’embarquement; d’autres sont moins vigilants. Le port du masque dépend de la conformité des passagers et n’est pas prévisible; ni, de plus en plus, la capacité de vol, qui peut aller de 20 pour cent à presque pleine. Compte tenu des variables, les spécialistes des maladies infectieuses ont eu du mal à déterminer les risques de voler. Mais une étude publiée mercredi apporte une certaine clarté. Après qu’un vol de 18 heures au départ de Dubaï a atterri à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en septembre, les autorités sanitaires locales ont découvert des preuves d’une épidémie qui s’est probablement produite pendant le voyage. Utilisation de plans de siège et d’analyse génétique, la nouvelle étude a déterminé qu’un passager a déclenché une chaîne d’infection qui s’est propagée à quatre autres en cours de route.

Des recherches antérieures sur des éclosions apparentes en vol se sont concentrées sur les vols qui ont eu lieu au printemps dernier, alors que peu de voyageurs portaient des masques, les avions roulaient presque à pleine capacité et la valeur des mesures préventives n’était pas largement comprise. Le nouveau rapport, d’un vol largement vide à l’automne, détaille ce qui peut arriver même lorsque les compagnies aériennes et les passagers sont conscients et plus prudents face aux risques. Les résultats fournissent un avertissement clair aux compagnies aériennes et aux passagers, ont déclaré des experts. «Le message clé ici est que vous devez avoir plusieurs niveaux de prévention – nécessitant des tests avant l’embarquement, une distance sociale pendant le vol et des masques», a déclaré le Dr Abraar Karan, médecin interne au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School. qui ne faisait pas partie de l’équipe d’étude. «Tout cela a mal tourné de différentes manières sur ce vol, et s’ils avaient juste testé correctement, cela ne serait pas arrivé.» Les nouvelles infections ont été détectées après l’atterrissage de l’avion en Nouvelle-Zélande; le pays oblige les voyageurs entrants à se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant d’entrer dans la communauté. L’analyse, dirigé par des chercheurs du ministère néo-zélandais de la Santé, a révélé que sept des 86 passagers à bord ont été testés positifs pendant leur quarantaine et qu’au moins quatre avaient été nouvellement infectés sur le vol. L’avion, un Boeing 777-300ER, d’une capacité de près de 400 passagers, n’était rempli qu’au quart.

Ces sept passagers venaient de cinq pays, et ils étaient assis à quatre rangées les uns des autres pendant les 18 heures du vol. Deux ont reconnu ne pas porter de masque et la compagnie aérienne n’a pas exigé le port de masque dans le hall avant l’embarquement. Il n’exigeait pas non plus de tests avant le vol, bien que cinq des sept passagers qui se sont révélés positifs par la suite avaient passé un test et obtenu un résultat négatif dans les jours précédant l’embarquement.

Les versions du coronavirus que tous les sept portaient étaient pratiquement identiques sur le plan génétique – ce qui suggère fortement qu'une personne parmi elles a déclenché l'épidémie. Cette personne, que le rapport appelle le passager A, avait en fait testé négatif quatre ou cinq jours avant l'embarquement, ont constaté les chercheurs.

«Quatre ou cinq jours, c'est long», a déclaré le Dr Kamar. «Vous devriez demander les résultats des tests rapides effectués des heures avant le vol, idéalement.» Même les vols « sans Covid » restrictifs, réservations internationales qui exiger un résultat négatif pour embarquer, donner aux gens un jour ou deux avant le départ pour passer un test. Les résultats ne sont pas définitifs, ont averti les auteurs, dirigés par le Dr Tara Swadi, un conseiller du ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande. Mais les résultats «soulignent l'intérêt de considérer tous les passagers internationaux arrivant en Nouvelle-Zélande comme potentiellement infectés, même si des tests avant le départ ont été effectués, la distance sociale et l'espacement ont été respectés et un équipement de protection individuelle a été utilisé en vol», ont conclu les chercheurs. . Des études antérieures sur le risque d'infection pendant les voyages en avion n'ont pas clairement quantifié le risque, et les systèmes de filtration de l'air à bord réduisent le risque d'infection chez les passagers, même lorsqu'un vol comprend une ou plusieurs personnes infectées. Mais au moins deux rapports récents suggèrent fortement que les épidémies en vol sont un risque: celui d'un vol de Boston à Hong Kong en mars; l'autre d'un vol de Londres à Hanoï, Vietnam, également en mars. Sur le vol de Hong Kong, l'analyse a suggéré que deux passagers embarqués à Boston ont infecté deux agents de bord. Lors du vol de Hanoï, les chercheurs ont découvert que 12 des 16 personnes qui ont été testées positives par la suite étaient assises en classe affaires et que la proximité de la personne infectieuse prédisait fortement le risque d'infection. Les politiques des compagnies aériennes varient considérablement selon le vol et le transporteur. Au cours des premiers mois de la pandémie, la plupart des compagnies aériennes américaines avaient pour politique de bloquer les sièges ou de permettre aux passagers de reporter si un vol était rempli à près de 70%. Mais pendant les vacances, ces politiques ont été largement supprimées, a déclaré Scott Mayerowitz, rédacteur en chef de The Points Guy, un site Web qui couvre l'industrie.