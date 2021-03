Une bagarre sur un vol a fait peur dans le ciel.

Un vol d’American Airlines reliant Dallas-Fort Worth à Los Angeles a été détourné vers Phoenix après une altercation de passagers en vol, a confirmé la compagnie.

Deux passagers se sont disputés avec un autre passager qui leur a demandé de cesser d’utiliser une insulte raciale, a déclaré la police de Phoenix à Yahoo. Le vol du 24 février s’est finalement poursuivi vers LAX.

« À l’arrivée, le vol a été accueilli par les forces de l’ordre locales qui ont enlevé et arrêté deux personnes pour avoir agressé verbalement et physiquement d’autres clients et membres d’équipage de conduite », indique un communiqué d’American Airlines. « Leur comportement était inquiétant et inacceptable. »

Le département de police de Phoenix a arrêté Kelly Pichardo, 30 ans, et Leeza Rodriguez, 29 ans, toutes deux du Bronx, à New York, ont rapporté plusieurs points de vente.

Les deux femmes ont été placées sur une liste de refus interne d’American Airlines en attendant une enquête plus approfondie.

American a déclaré qu’il travaillait directement avec les clients touchés pour assurer leur bien-être après l’incident. « Nous remercions nos membres d’équipage pour leur professionnalisme dans la gestion d’une situation difficile », a déclaré la société.