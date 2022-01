Un vol d’Air India fait une annonce spéciale alors que le transporteur décolle avec le groupe Tata

Parfois, il faut le plus dur et le plus haut niveau d’effort pour faire quelque chose d’historique. Et c’est exactement ce que le groupe Tata a fait lorsqu’il a repris sa propre création au gouvernement après sept décennies. Air India fait désormais officiellement partie du groupe Tata, le gouvernement indien ayant cédé 100% des parts du service de la compagnie aérienne à Tata. Enchérissant le plus haut parmi tous, Tata a acquis Air India du gouvernement pour Rs.18,000 crore. Alors que l’appel d’offres a commencé et s’est terminé en octobre 2021, la transaction finale, transférant l’intégralité de la propriété de l’État au conglomérat, a été effectuée le 28 janvier.

Naturellement, les vols qui ont pris leur envol le jour du transfert final devaient être uniques et spéciaux. En conséquence, les cabines des avions d’Air India ont fait écho à une annonce spéciale des pilotes contrôlant les vols depuis le cockpit. Une vidéo d’une telle annonce spéciale, faite dans le vol 665 d’Air India (Delhi-Mumbai), fait le tour des médias sociaux.

Les pilotes, dans la vidéo partagée par le Times of India, sont entendus en train d’accueillir les passagers à bord du « vol historique ». Le pilote dit : « Je vous souhaite la bienvenue aujourd’hui sur ce vol historique, qui marque un événement spécial. Aujourd’hui, Air India redevient officiellement une partie du groupe Tata après sept décennies.

Le pilote poursuit et déclare que l’équipage se réjouit de servir les passagers de chaque vol d’Air India avec « un engagement et une passion renouvelés ». Le pilote termine en disant : « Bienvenue dans l’avenir d’Air India, et nous espérons que vous apprécierez le voyage. Merci. »

La même annonce sera entendue dans chaque vol d’Air India à destination du ciel le 28 janvier, car les compagnies aériennes ont publié une circulaire ordonnant à tous les pilotes de faire l’annonce spécifique une fois les portes de la cabine fermées.

Annonces de bienvenue de la nouvelle circulaire d’Air India pour l’équipage du poste de pilotage : « Chers invités, bienvenue à bord de ce vol historique, qui marque un événement spécial. Aujourd’hui, Air India redevient officiellement membre du groupe Tata, après sept décennies. Bienvenue dans l’avenir d’Air India . » pic.twitter.com/GsiXy07I1V— ANI (@ANI) 27 janvier 2022

Tous ceux qui sont au courant de cet heureux transfert espèrent que le Maharaja retrouvera sa gloire et qu’Air India prouvera, une fois de plus, qu’il s’agit d’un vol phare de notre pays. Air India est désormais une filiale du groupe Tata. Avec le transfert, le conglomérat a accès à 1800 créneaux d’atterrissage et de stationnement internationaux, 900 créneaux dans les aéroports étrangers et 4400 créneaux sur les pistes d’atterrissage nationales.

Tata, outre Air India nouvellement acquise, gérait également le portefeuille de l’aviation, notamment AirAsia India, un service de compagnies aériennes à bas prix, et Vistara, une coentreprise avec Singapore Airlines.

