Un vol canadien envoie les chats d’un passager à San Francisco sans lui, lui dit de les chercher lui-même

Une compagnie aérienne canadienne a envoyé deux chats à San Francisco après avoir refusé l’embarquement de leur propriétaire en raison de problèmes de visa. Abbas Zoeb, un résident canadien, avait l’intention de se rendre à San Francisco le 6 juillet, mais en raison de problèmes avec son visa, il n’a pas été autorisé à embarquer sur le vol d’Air Canada.

Alors que l’interruption était assez compliquée, on lui a dit plus tard que ses bagages et ses deux chats – Mimi et Bubba – avaient été envoyés à San Francisco. Pour aggraver les choses, a affirmé Abbas, les compagnies aériennes lui ont dit de gérer un vol vers San Francisco ou de demander à quelqu’un qu’il connaît dans la ville de récupérer ses chats pour lui.

“J’ai dit que c’était absurde et que je n’avais personne pour les récupérer. Mes animaux de compagnie étaient traités comme des bagages jetables et j’étais anxieux tout ce temps car personne ne pouvait me dire où ils se trouvaient », a déclaré Abbas à Business Insider. Après 15 heures de lutte avec la situation sans précédent, Abbas a retrouvé ses deux chats à l’aéroport de Toronto. “Une fois que j’ai récupéré mes animaux de compagnie, ils étaient visiblement fatigués et se sentaient malades. Les deux éternuaient », a-t-il dit.

Après l’incident, Air Canada a mis à jour sa politique concernant les passagers voyageant avec des animaux de compagnie. Auparavant, les passagers pouvaient enregistrer leurs animaux de compagnie dans la soute à bagages. Les chats d’Abbas étaient également gardés dans la soute à bagages. Cependant, les compagnies aériennes ont maintenant abandonné cette règle.

Désormais, conformément à la politique mise à jour en vigueur depuis le 12 septembre, les passagers sont tenus de transporter leurs animaux de compagnie à bord avec les bagages à main ou de les expédier via Air Canada Cargo. En entendant parler de la mise à jour, Abbas a déclaré: “Je suis heureux qu’ils n’emportent pas d’animaux de compagnie dans la cargaison parce que je ne veux pas qu’un parent d’animal de compagnie subisse ce que j’ai fait.” La raison invoquée par les compagnies aériennes pour mettre à jour la politique était « des retards aéroportuaires plus longs qu’inhabituels ».

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici