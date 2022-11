Un vol au Portugal retardé de six heures après l’agression d’une “femme ivre”

Les agents de bord d’un avion doivent répondre à toutes sortes de passagers, certains peu polis ou compréhensifs. Alors que certains adhèrent aux règles et règlements, certains peuvent être difficiles et se disputer avec le personnel de cabine. Cependant, le pire est d’avoir affaire à des passagers ivres qui sont loin d’être sobres, et un vol portugais a récemment été confronté à un cas similaire de comportement tapageur d’une femme ivre, à la suite duquel il a dû effectuer un atterrissage d’urgence. En fait, la femme ivre a agressé le personnel de cabine et plus tard, après l’atterrissage d’urgence, la police est montée à bord du vol et l’a arrêtée.

Selon The Mirror, cet incident concerne un vol de Wizz Air qui volait de Gatwick en Grande-Bretagne à Madère au Portugal. Mais après le tollé de la femme, ce vol a été détourné vers la capitale Lisbonne, où il a atterri et la femme a été extraite de l’avion par la police de l’aéroport.

La nationalité du passager en état d’ébriété qui est descendu de l’avion, qui a décollé de Gatwick le 4 novembre vers 17h30, n’est pas encore connue. heure locale et devait atterrir à Madère vers 21h30. Plus tard, après un retard d’environ six heures, ce vol a atterri à Maderia.

Le journal basé à Funchal, Jornal da Madeir, a cité un passager portugais disant que la femme ivre avait d’abord agressé d’autres passagers, puis a attaqué le personnel de cabine lorsqu’ils ont tenté d’intervenir. Le quotidien portugais Correio da Manha a déclaré que les problèmes avaient été causés par deux passagers ivres à bord de l’Airbus A321 de Wizz Air et ont rapporté que les deux avaient été arrêtés.

En septembre de cette année, un Britannique a été arrêté après avoir prétendument touché de manière inappropriée une passagère assise à côté de lui sur un vol Ryanair entre la Grande-Bretagne et l’Espagne. L’homme de 35 ans a ensuite été arrêté.

