Un voisin russe expose sa position sur les passages frontaliers

La PM Sanna Marin dit qu’il est nécessaire d’arrêter le tourisme russe et le transit par la Finlande

Les voyages et le tourisme en Russie doivent cesser, a déclaré jeudi la Première ministre finlandaise Sanna Marin aux journalistes, déclarant que son gouvernement envisageait les implications sécuritaires de la mobilisation partielle récemment annoncée par Moscou.

« La volonté du gouvernement est très claire. À notre avis, il est nécessaire de mettre fin aux voyages, au tourisme et au transit par la Finlande en Russie », a-t-il ajouté. a déclaré Marin.

Elle a ajouté que la Finlande devrait agir conformément aux règles de Schengen, mais aussi tenir compte de la “risques de sécurité” associés à certains voyageurs. “D’autres pays, par exemple les États baltes et la Pologne, ont utilisé ce risque et cette menace pour la sécurité comme base pour empêcher les personnes d’entrer, mais nous avons bien sûr besoin d’une évaluation de cela par nos propres autorités”, a-t-il ajouté. dit Marin.

Les commentaires du Premier ministre interviennent après que le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto a déclaré mercredi aux journalistes que la Finlande « ne veut pas être un pays de transit, même pas pour [holders of] Visas Schengen délivrés par d’autres nations.

Le ministère finlandais des Affaires étrangères travaillerait sur une solution pour aider à limiter le trafic de touristes russes à travers le pays ou même “Arrêtez-le complètement.”

Les autorités finlandaises ont déclaré à plusieurs reprises que la liberté de voyager dans le pays et dans le reste de l’Europe n’est pas un droit de l’homme intrinsèque mais un “privilège,” ce qu’ils prétendent que les citoyens russes ne méritent pas à la lumière du conflit militaire en cours entre Moscou et Kiev.

Lire la suite La Finlande interdit l’entrée à tous les touristes russes

Les Russes ne peuvent pas continuer à passer leurs vacances en Europe comme d’habitude alors que leur nation est “faire la guerre” insista Haavisto.

La Finlande a déjà mis en place un mécanisme qui lui permet de refuser des visas aux Russes et d’interdire l’entrée à ceux qui en ont déjà. Helsinki a également demandé à Bruxelles d’autoriser les pays de l’UE refusant l’entrée aux Russes à les placer sur une liste d’interdiction d’entrée Schengen et à les empêcher d’entrer dans le bloc via d’autres États membres.

Plus tôt ce mois-ci, l’UE a suspendu un accord de facilitation des visas avec la Russie. Certains États membres ont également cessé de délivrer des visas touristiques et d’affaires aux citoyens russes, tandis que trois États baltes et la Pologne ont fermé leurs frontières à tous les Russes, même ceux qui ont un visa Schengen valide.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a remis en question les restrictions de visa de l’UE contre les Russes, notant que cette décision “peut-être pas une bonne idée” tel que rapporté par RIA Novosti.