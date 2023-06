Un voisin raconte avoir aidé un garçon de Winnipeg attaqué et blessé par un coyote

Un garçon de neuf ans de Winnipeg est chez lui en convalescence après avoir été mutilé par un coyote à la périphérie nord de la ville samedi soir dans ce que la police décrit comme un événement extrêmement rare.

Le garçon et sa sœur de 15 ans se promenaient dans le secteur de Popko Crescent et de l’avenue Knowles lorsqu’ils ont remarqué l’animal, qui les poursuivait lorsqu’ils s’enfuyaient, selon un communiqué de presse publié dimanche par la police de Winnipeg.

Le garçon a été mutilé avant que quelqu’un dans la région ne le chasse, a indiqué la police.

Ce quelqu’un était Logan Funk, 18 ans, qui a dit à CBC qu’il avait entendu le garçon crier dans sa rue vers 18 h 45. Il a regardé par la fenêtre de son salon, a vu le coyote poursuivre le garçon et a dit qu’il savait qu’il devait agir.

« C’est un petit enfant… les gens doivent sortir et aider ce garçon, n’est-ce pas? Ça aurait pu être pire », a déclaré Funk.

Logan Funk, 18 ans, est sorti en courant de chez lui pour aider un jeune garçon attaqué par un coyote dans sa rue principale samedi soir. Il a ensuite chassé l’animal avec une pelle. (Joanne Roberts/CBC)

Funk a couru dehors et a crié après l’animal, qui s’est enfui dans une cour voisine à environ 20 mètres.

Funk a déclaré qu’il avait alors couru chercher un voisin pour l’aider et chercher de l’eau et une serviette en papier pour le garçon, qui avait des « marques » à l’arrière de la tête.

Remarquant que le coyote s’attardait toujours à proximité, Funk a déclaré qu’il avait attrapé une pelle et l’avait chassé dans une rue voisine.

Peu de temps après, son allée a été inondée de voisins venus l’aider, a-t-il dit, et la police et les ambulanciers sont également arrivés peu de temps après.

Le garçon avait subi des «blessures graves» au haut et au bas du corps et a été transporté à l’hôpital, a déclaré le porte-parole du service de police de Winnipeg, le const. a déclaré Jason Michalyshen.

L’attente à l’hôpital est traumatisante, selon la famille

La famille du garçon a déclaré dans un e-mail à CBC qu’elle était reconnaissante à ses voisins d’avoir aidé leur enfant, mais rester à l’hôpital pendant des heures n’a fait qu’ajouter au traumatisme qu’il avait déjà vécu.

« Notre système de santé est en panne et n’est pas assez robuste pour gérer une blessure grave en temps opportun », a écrit la famille, qui a demandé la confidentialité et a refusé une entrevue.

« Notre pauvre garçon est resté assis avec le cuir chevelu ouvert pendant des heures, ce qui a prolongé le traumatisme qu’il avait déjà enduré et rendu le traitement de la plaie béante sur sa tête d’autant plus difficile », ont-ils déclaré.

La famille a déclaré que le garçon avait attendu près de trois heures pour voir une infirmière au Centre des sciences de la santé de Winnipeg et près de six heures pour un traitement. Il a été traité avec des agrafes et des points de suture au cuir chevelu, a reçu un vaccin contre la rage et a été renvoyé chez lui tôt dimanche matin.

Ils ont dit qu’ils comprenaient que ce long temps d’attente n’était pas la faute du personnel, mais « un reflet direct des ressources limitées dont ils disposaient ». La famille espère que l’attaque sensibilisera davantage à la « crise des soins de santé », ainsi qu’au « problème persistant des coyotes » dans la région.

La zone où l’attaque a eu lieu est un développement plus récent bordant une grande étendue de terrain ouvert juste au sud de l’autoroute périphérique.

Des voisins qui ont parlé à CBC après l’attaque ont déclaré avoir vu un gros coyote arpenter les rues pendant des semaines et qu’un coyote avait attaqué des animaux domestiques.

Michalyshen a déclaré qu’il n’est pas rare que la police reçoive des appels au sujet d’observations de coyotes, mais rare d’en voir un où un coyote a attaqué une personne.

« Ce qui est rare ici, c’est le contact établi … à ma connaissance, cela ne s’est jamais produit … incroyablement rare », a-t-il déclaré.

« Bizutage » pour effrayer les coyotes

La police a conseillé au public de pratiquer le « bizutage » pour dissuader les coyotes s’ils s’approchaient. C’est le fait de vous faire paraître grand et de sonner fort pour effrayer l’animal.

« Des exemples de bizutage incluent le fait de porter une veste ou un autre vêtement au-dessus de votre tête pour paraître plus grand et de crier. Un sifflet de sécurité est une autre option pour créer du bruit », a déclaré la police dans le communiqué.

La police de Winnipeg et des responsables de Conservation Manitoba ont été vus se rassembler dimanche dans le stationnement de la Covenant Christian Reformed Church sur l’avenue Knowles, non loin de l’endroit où un garçon de neuf ans a été attaqué par un coyote la veille. (Joanne Roberts/CBC)

La police travaille avec le Service des agents de conservation du Manitoba concernant l’attaque, a déclaré Michalyshen. Dimanche, des agents de conservation et de police ont été vus se mettre en scène dans un parking d’une église de la région bordant un champ vide.

« Je pense qu’ils sont convaincus qu’ils seront en mesure d’identifier, de localiser et de gérer ce coyote, espérons-le le plus tôt possible », a déclaré Michalyshen.

Funk a déclaré que les observations de coyotes dans la région étaient courantes, ce qu’il attribue à une forte concentration d’oies, de lapins et d’autres animaux sauvages à proximité.