Un voisin inquiet appelle la police à propos de l’exposition de Noël «Cousin Eddie» – National

Une famille du Kentucky a provoqué toute une agitation cette semaine avec leur exposition de Noël “Cousin Eddie”, provoquant une réponse de la police après qu’un voisin inquiet a appelé un homme à moitié nu debout sur une pelouse.

Les agents ont été informés de l’affichage de Shepherdsville le 21 décembre par un répartiteur, qui a décrit la scène comme «un homme debout à l’extérieur. Il est nu. Il a une robe couvrant une partie de son corps. Il s’expose et il a un tuyau entre les jambes », rapporte l’Associated Press.

En réalité, ce n’était qu’un mannequin en robe de chambre, installé par deux Les vacances de Noël de National Lampoon les superfans.

Joni Keeney a déclaré à l’affilié de Fox WDRB qu’elle et son mari voulaient faire rire les passants et mettre en place l’exposition en hommage au personnage gazeux et grossier de Randy Quaid dans le film de vacances de 1989.

“Tout le monde a un” cousin Eddie “dans sa famille, tout le monde”, a expliqué Keeney au point de vente.

Kenney a déclaré qu’elle avait pu retrouver un mannequin et se procurer une robe et une ceinture blanches, un chapeau de trappeur, un cigare et une canette de bière.

La touche finale était un tuyau orange – un rappel de la scène où la plomberie du VR du cousin Eddie devient “pleine” dans le film et il pompe les eaux usées sur la propriété de Clark Griswold.

Les photos de l’affichage incluent également des rappels d’autres scènes du film – un fauteuil renversé montre le contour du chat des Griswolds, dont les téléspectateurs se souviendront ont été cuits dans un malheureux accident de lumière d’arbre de Noël.

Kenney a déclaré à Fox News qu’en dehors du seul appel à la police, l’affichage avait ravi ses voisins et qu’elle prévoyait de l’ajouter dans les années à venir. Elle a dit qu’elle accrocherait également un mannequin Clark Griswold à son toit.

En ce qui concerne la réponse de la police, un officier a déclaré à Fox qu’ils n’avaient procédé à aucune arrestation ni délivré de citation. Au lieu de cela, ils ont ri et ont pris quelques photos.