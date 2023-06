Un voisin dérangé a abattu la fille britannique Solaine Thornton, 11 ans, après « des années de rage à propos d’enfants bruyants et d’une haie taillée »

Un voisin dérangé qui a fulminé pendant des années à cause du bruit et de la taille des haies aurait abattu une petite fille et gravement blessé ses parents dans un horrible saccage.

L’homme de 71 ans – nommé par une source d’enquête sous le nom de Dirk Raats – a abattu Solaine Thornton, 11 ans, alors qu’elle jouait sur les balançoires avec sa sœur Celeste, 8 ans, lors d’un barbecue familial en France.

Solaine Thornton a été tuée par son voisin de palier en France

La maison aux volets verts du voisin surplombe l’aire de jeux de Solaine Crédit : TF1

Solaine et sa soeur Céleste jouaient sur les balançoires Crédit : TF1

Les images montrent une bouteille de boisson gazeuse et un sac de pique-nique sur le banc Crédit : TF1

Celeste a réussi à s’échapper – et a sonné l’alarme avec un autre voisin de la communauté très unie après que la famille ait été abattue avec le fusil de chasse de calibre 22.

Sa sœur est décédée sur les lieux après avoir reçu une balle dans le cœur, tandis que son père Adrian, 52 ans, se bat pour sa vie après avoir reçu une balle dans la tête.

La mère de Solaine, Rachael, 49 ans, est blessée après avoir été touchée dans le dos.

La jeune fille n’était « pas la cible » du coup de feu mortel, ont indiqué des responsables.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le procureur général Camille Miansoni a déclaré qu’il ne semblait pas que le voisin visait la jeune fille lorsqu’il a tiré.

Il a dit: « Il semblerait qu’il ne visait pas la petite fille. »

Des voisins ont révélé à quel point Raats était un reclus « lointain » et « cocooné » qui ne parlait aux autres dans le petit hameau que lorsqu’il se plaignait du bruit.

Des équipements de jeu comprenant des balançoires, un toboggan, une balançoire et un trampoline peuvent être vus dans un endroit ombragé sous un chêne à l’arrière du jardin de Thorntons.

Cela semble être un endroit parfait pour que deux enfants puissent jouer dans la sécurité de leur propre maison.

Mais il est surplombé par la maison aux volets verts occupée par le tireur – qui a été décrit comme un homme bourru et renfermé aux « longs cheveux blancs ».

Raats a déménagé dans la ville avec sa femme Marlene Van Hook il y a environ six ans.

On comprend que le couple avait désespérément besoin de solitude – déménageant dans le village endormi de Bretagne à la poursuite d’une vie très calme et isolée.

Mais lorsque la jeune famille pétillante avec deux enfants a emménagé à côté il y a environ quatre ans, les ennuis auraient commencé.

« Si on est venu vivre à Saint-Herbot, c’est pour être tranquille. Et maintenant, de la route, on se voit », aurait gémit Marlène à un pote.

« [Now] nous ne pouvons même pas aller manger dans le jardin en été. »

Les voisins n’avaient que de bons mots à dire à propos de la famille de quatre personnes – disant qu’ils étaient « adorables ».

Adrian faisait des petits boulots dans le village et Rachael aidait aux soins à domicile pendant que les enfants jouaient avec d’autres enfants du village.

Mais on rapporte que le Néerlandais âgé est rapidement devenu obsédé par les Thornton.

Des images montrent sa propriété – une ancienne école – dominant le grand jardin autour de l’ancienne scierie de la famille près de l’église locale.

Et à un moment donné, les haies et les arbres – qui cachaient autrefois la maison des Raats – semblent avoir été taillés.

Deux dépendances – une qui bloquait la route de la vue de la maison du couple et une autre le long de la ligne arrière de la propriété de Thorntons – semblent également avoir été renversées.

Des photos de 2011 semblent montrer la propriété maintenant occupée par Raat et Van Hook presque complètement entourée de haies épaisses.

Et pendant ce temps, des photos de 2020 montrent les sous-bois dégagés – et la propriété désormais visible depuis la route après la destruction des hangars.

On ne sait pas exactement quand cela s’est produit – mais des voisins ont rapporté que les Thornton avaient défriché une partie du terrain autour de leur maison il y a environ trois ans.

Et c’est ce qui a déclenché la fureur de Raats, menant à une première dispute qui l’a également vu produire une arme à feu.

Des photos de 2011 montrent la maison du reclus presque complètement cachée

Et des photos de 2020 montrent que la zone a été nettoyée

Raats possédait un fusil de chasse sous licence – et il a été autorisé à le garder après le différend initial. Il aurait également possédé un revolver.

Raats a brièvement parlé lundi soir alors qu’il était officiellement accusé du meurtre de Solaine, 11 ans, et de la tentative de meurtre de ses parents.

Devant un juge du tribunal correctionnel de Brest, il a déclaré : « C’est tellement horrible ce qui s’est passé. Je ne comprends pas. »

Les juges ont confirmé qu’un test avait montré qu’il était « drogué » samedi.

Il a été placé en détention provisoire à la suite des accusations et pourrait passer le reste de sa vie en prison s’il est reconnu coupable lors du procès.

Le procureur a déclaré qu’il avait subi une évaluation et qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’il était « déséquilibré ».

Miansoni a déclaré, traduit par la BBC: « Il a accepté tous ses droits, il a été vu par un médecin, par exemple, et il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est psychologiquement déséquilibré. »

Il a poursuivi en expliquant que les deux armes avaient été achetées en France, ajoutant: « Les armes à feu ont été achetées en France, a-t-il dit dans le sud de la France pour l’un et en Normandie pour l’autre il y a quelques années.

« L’un avait besoin d’une autorisation, et ce n’était pas le cas, et l’autre avait besoin d’une déclaration qui n’était pas disponible non plus. »

On disait de Marlene qu’elle était une « voisine agréable » qui « saluait les gens », mais son mari était bourru et renfermé.

« Il était après Adrian et Rachael », a déclaré un voisin au Telegramme.

« Ce type y vit avec sa femme depuis plusieurs années et n’a eu aucun contact avec personne – sauf pour se plaindre du bruit. »

Un autre local a déclaré: « Il était également régulièrement contrarié par le bruit que faisait la famille, même si cela ne dérangeait personne d’autre – c’était principalement des enfants qui passaient un bon moment. »

Deux autres voisins, Sébastien et Marie-Céline, qui habitent le groupe scolaire aux côtés des Raats et des Van Hook, l’ont décrit comme « très distant ».

« Il y a trois ans, il a fait tout un plat à Adrian et Rachael à propos du déblaiement qu’ils avaient fait et qui l’empêchait de se sentir chez lui.

« Il avait déjà menacé avec une arme, les gendarmes étaient intervenus.

« Sa femme était plus polie, mais à partir de ce jour, nous avons fait profil bas et nous avons juste dit bonjour, bonsoir. »

Une autre voisine nommée Françoise a déclaré que la voisine se plaignait souvent du fait que la famille faisait trop de bruit.

Il a dit: « Mais c’était pendant la journée et ils n’ont pas fait plus de bruit que n’importe qui d’autre. Personne d’autre n’a été dérangé par ça. »

Un habitant a déclaré que le suspect et sa femme « ne parlaient à personne ».

Marguerite Bleuzen, maire de Plonévez-du-Faou, a déclaré : « Je ne peux pas empêcher quelqu’un de nettoyer son jardin, de tailler la haie.

« Je pense qu’il voulait vivre dans son petit cocon et qu’avoir des gens à côté de lui, il n’aimait pas ça. »

Elle a ajouté: « Il y avait un problème avec le terrain autour de leurs propriétés et avec la pollution sonore – ça a commencé à partir de là.

« La famille était bien connue et aimée. Il y a une fête de village chaque année et ils venaient toujours. C’est incompréhensible d’avoir tiré sur un enfant.

« Personne ne peut comprendre comment cela a pu arriver. »

La famille Thornton profitait de la chaude soirée de samedi lorsque leur voisin a ouvert le feu.

Solaine a été tué et Céleste courait à l’aide, criant « ma sœur est morte ».

Les deux filles jouaient sur une balançoire avec leurs parents assis à proximité sur un banc.

Yannick Valory, qui habite à proximité, a retenu ses larmes en décrivant la scène horrible alors que Celeste accourait en criant à l’aide.

« On regardait la télé vers 21h avec ma femme. On a entendu le bruit des pétards. Ça m’a surpris, alors je suis sorti », raconte Yannick.

« J’ai vu la plus jeune des filles d’en face accourir et se précipiter chez mes voisins, qu’elle connaît mieux.

« Elle criait que sa sœur était morte et s’est réfugiée avec eux.

« J’ai traversé pour accéder à leur jardin. Il n’y avait pas de tireur. Mais j’ai vu le corps couché de sa grande sœur. Je ne pouvais rien faire pour elle, elle était morte. »

Le tireur a été arrêté après s’être d’abord barricadé à l’intérieur de sa maison avec sa femme.

Il fait face à une accusation de meurtre et à trois tentatives, a indiqué une source policière locale.

La procureure Carine Halley a déclaré : « Les raisons de ce drame ne sont pas encore connues.

« Il semblerait qu’un conflit oppose depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’un terrain jouxtant les deux propriétés. »

Le grand-père des filles, Irvin Thornton, a déclaré que la police était arrivée chez lui à Oldham, Lancs, dimanche soir pour annoncer la nouvelle dévastatrice de la mort de Solaine.

Il a déclaré au Sun Online : « Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé.

« Comment un homme de 71 ans peut-il tirer sur une petite fille ?

« Il y a peut-être eu un différend foncier, mais vous ne le faites pas.

« Elle n’avait aucune chance.

« Et devant sa sœur. Comment va-t-elle s’en remettre ? Il vivra avec elle pour toujours.

M. Thornton, 77 ans, a déclaré qu’il était sur le point de s’envoler pour la France et a déclaré que son fils Adrian était toujours dans le coma.