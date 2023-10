Un « voisin de l’enfer » qui a installé des caméras de vidéosurveillance à vision nocturne sur des poteaux de 13 pieds de haut pour « espionner » ses voisins est condamné à une amende de 1 380 £

Un « voisin de l’enfer » qui a installé des caméras de vidéosurveillance à vision nocturne sur des poteaux de 13 pieds de haut pour espionner les maisons voisines a été condamné à une amende de 1 380 £.

Kevin Grogan a été accusé d’avoir installé une technologie « hautement intrusive » ressemblant à une « base de sous-marins nucléaires » à Rochdale, dans le Grand Manchester.

Kevin Grogan, résident de Rochdale, a reçu l’ordre de retirer ses caméras « espion » Crédit : STEVE ALLEN

Grogan a installé une vidéosurveillance sur des poteaux de 13 pieds de haut surplombant les maisons des voisins Crédit : SBA

L’ancien couvreur, 68 ans, était également accusé d’avoir bloqué l’accès à une voie publique en installant un portail verrouillé avant de le remplir de débris de construction.

Grogan a affirmé que le terrain lui appartenait, mais a été obtenu avec un avis de protection communautaire après les plaintes des voisins.

Il a maintenant été reconnu coupable de deux chefs d’accusation pour non-respect du CPN, par le tribunal de première instance de Manchester, a rapporté le Mail.

Le procès a montré comment lui et son épouse Frances se sont battus pendant quatre ans pour l’accès à une ruelle, avec Mohammed Alam, 40 ans, propriétaire d’une propriété adjacente.

En savoir plus sur les lignes voisines

Grogan a insisté sur le fait que les caméras de vision nocturne de 4 mètres de haut, dotées également de capacités d’enregistrement audio et de fils barbelés, étaient une réponse aux menaces et à la violence.

Il a déclaré qu’il avait une « excuse raisonnable » pour ne pas se conformer lorsqu’on lui a demandé de repositionner les caméras afin qu’elles ne couvrent plus les espaces publics et les jardins des voisins.

Il a également nié avoir gardé la barrière de l’allée malgré l’installation d’un cadenas et d’une chaîne, mais a été reconnu coupable aujourd’hui des deux chefs d’accusation.

Grogan a obtenu une libération conditionnelle de six mois en octobre 2021 après avoir utilisé une remorque pour bloquer l’accès à la ruelle.

Tineka O’Mara, procureure, avait précédemment déclaré aux magistrats que Grogan avait clôturé la ruelle et avait construit des caméras pour « faire respecter » ses revendications sur les terres communes.

Elle a raconté comment les voisins se sont plaints et Grogan a d’abord reçu un avertissement de protection communautaire, puis un CPN par les flics en mars 2021.

On lui a dit d’arrêter de bloquer la ruelle et d’enlever également les déchets du bâtiment ainsi que les caméras et les poteaux.

Après un appel de Grogan, un juge a révisé le CPN en mai de l’année dernière, lui demandant de repositionner les caméras pour ne surveiller que sa propre maison.

L’ancien sergent de police Richard Garland a raconté comment il s’était rendu dans la propriété de Grogan en février et juin de l’année dernière pour vérifier s’il avait respecté la nouvelle stipulation.

L’agent a décrit les caméras comme « très intrusives » et a raconté qu’il avait placé des sacs poubelles dessus, pour ensuite revenir et constater que les sacs avaient été partiellement démontés.

Il a également déclaré que la vidéosurveillance faisait ressembler l’endroit à une « base de sous-marins nucléaires ».

Le Sgt Garland a déclaré qu’il avait par la suite saisi les caméras uniquement pour que Grogan puisse ensuite ériger de nouvelles caméras de remplacement, et a également déclaré au tribunal qu’il ne pouvait pas accéder à la ruelle parce que la porte était verrouillée.

Grogan, témoignant, a raconté comment la dispute locale a commencé en 2019 lorsque M. Alam a emménagé dans sa maison – et a affirmé qu’il n’avait installé les caméras que parce que M. Alam était « violent et verbalement injurieux ».

Il a admis avoir mis un cadenas et une chaîne sur le portail, mais a déclaré qu’il n’était pas verrouillé et que l’accès était « disponible à tout moment ».

Il a également accusé M. Alam d’avoir laissé les débris litigieux dans la ruelle, empêchant potentiellement le portail de s’ouvrir vers l’intérieur.

James Hudson, en défense, a déclaré aux magistrats que Grogan avait une « excuse raisonnable » pour les caméras, basée sur les menaces de M. Alam – décrivant le voisin comme étant « le fauteur de troubles dans le conflit ».

Il a déclaré que M. Alam avait récemment été reconnu coupable d’atteinte à l’ordre public après un incident entre les deux hommes en février de l’année dernière.

M. Hudson a également déclaré que les caméras étaient toujours en place et offraient une « protection », comme en témoigne le fait qu’il n’y a eu aucune autre poussée.

Mais le juge de district Tom Mitchell a maintenant reconnu Grogan coupable de deux accusations de non-respect du CPN et a qualifié son témoignage de « adapté et évasif ».

Grogan a été condamné à une amende de 500 £ et à 250 £ supplémentaires en raison du non-respect de l’ordonnance au cours de sa période de libération conditionnelle de six mois.

Il lui a également été demandé de payer une suramende compensatoire de 300 £ et des frais de 330 £.

Les habitants avaient précédemment décrit Grogan comme un « voisin de l’enfer » et un « véritable ravageur ».

Anju Begum, 33 ans, a déclaré au Sun l’année dernière : « Cela a été un véritable cauchemar pendant trois ans.

« Il a été le voisin de l’enfer, nous espionnant et nous insultant.

« Il a menacé de me jeter une brique au visage. Nous avons dû appeler la police jusqu’à 30 fois depuis que nous avons emménagé il y a trois ans. »

Son partenaire, M. Alam, nous a raconté : « Un jour, il m’a poursuivi avec une machette.

« Mais quand la police est arrivée, ils m’ont arrêté à cause de tout l’équipement d’arts martiaux que j’avais dans la maison.

« Lui et sa femme jouent la carte des retraités et semblent s’en sortir. C’est scandaleux. C’est un véritable cauchemar. »

Et le chauffeur de taxi Khalid Ramzan a déclaré : « C’est un véritable fléau.

« On se sent espionné et il a eu beaucoup de démêlés avec les voisins.

« C’est tout simplement très effrayant d’avoir tous les appareils d’écoute et les caméras. »

Mais Grogan nous a alors déclaré que c’était « complètement faux » qu’il espionnait les voisins et a imputé à M. Alam le « conflit foncier ».