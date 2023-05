Un voisin de flic fou a mis notre famille en enfer – j’ai dû construire une clôture après qu’elle ait brisé le pare-brise de ma femme

Hier soir, un papa a raconté comment la vie de sa famille avait été transformée en enfer au cours d’une campagne d’abus de 10 ans – par le flic qui vivait à côté.

La victime, âgée de 38 ans, a qualifié la gendarme Jacqueline O’Neill de « dangereuse » après les avoir tourmentés, lancé des missiles depuis son jardin et brisé la fenêtre de leur cuisine.

La policière Jacqueline O’Neill a fait subir à une famille une décennie de « tourments et de harcèlement » 1 crédit

Jacqueline O’Neill a été qualifiée de « dangereuse » par sa victime

Et un tribunal a appris que l’agent de la circulation, 49 ans, avait menacé la fille de 11 ans de la victime alors qu’elle conduisait sa voiture.

Le récit déchirant du père est survenu après que O’Neill a été reconnu coupable par le tribunal du shérif de Glasgow d’avoir proféré une menace en mars dernier et d’avoir endommagé des biens deux mois plus tard.

Il demande maintenant que la policière – qui est actuellement suspendue – perde son emploi.

Il a déclaré: «Elle nous a fait subir des années de tourments et de harcèlement.

« Elle a été avertie à plusieurs reprises de rester loin de nous par la police. Lentement, elle est devenue de plus en plus dangereuse et finalement elle a été attrapée.

« Son renvoi serait notre seule forme de justice. Elle ne devrait pas être policière alors qu’elle terrorise notre famille depuis des années.

Le père, qui a demandé à ne pas être nommé, a révélé que leur cauchemar avait commencé en 2013, peu de temps après avoir emménagé dans leur maison à Cambuslang, dans le Lanarkshire.

Il a affirmé qu’O’Neill avait commencé par gratter sa voiture et – malgré d’innombrables appels aux flics – avait continué à crier des tirades grossières devant leurs deux enfants, faisant même éclater les balles des enfants s’ils rebondissaient sur ses terres.

Le tribunal a appris qu’il y avait une «histoire» entre O’Neill, la victime et sa femme, 39 ans. Mais le père a déclaré: «Son comportement déséquilibré est sorti de nulle part.

« J’ai commencé à penser que c’était parce qu’elle pensait que notre allée était trop proche de son chemin. Ça a été horrible, avec des nuits blanches et de l’anxiété à propos de ce qu’elle ferait ensuite.

« Une fois, après l’avoir confrontée, j’ai reçu un pack de bienvenue pour une réservation de funérailles via notre boîte aux lettres. Elle a brisé le pare-brise de la voiture de ma femme, mais la police a dit que c’était ma parole contre la sienne.

Le père a été forcé de construire une clôture et de débourser des milliers de dollars sur CCTV.

Après avoir affirmé qu’O’Neill avait menacé la petite fille, la femme de la victime a déclaré au tribunal que l’enfant était rentré à la maison « hystérique ».

Le shérif Matthew Jackson KC a découvert qu’O’Neill n’avait pas fait ses preuves sur un rap au volant imprudent. Mais elle a été reconnue coupable de comportement menaçant ou abusif et d’endommagement de biens. La peine a été différée.

Le papa a dit du flic honteux : « Elle a déménagé depuis et enfin notre famille peut vivre en paix. Je suis juste désolé pour celui qui vit à côté d’elle maintenant.

La police écossaise a confirmé qu’O’Neill avait été suspendu.

