Un voisin aurait tiré et tué une fillette britannique de 11 ans dans un paisible village français

Un village du nord-ouest de la France où un retraité néerlandais aurait abattu une fillette britannique de 11 ans et grièvement blessé ses deux parents était sous le choc lundi face à ces violences « abominables ».

Situé dans les collines des Monts d’Arée en Bretagne occidentale, le hameau isolé de Plonevez-du-Faou abritait la famille britannique depuis 2019.

La jeune fille et sa sœur cadette jouaient sur une balançoire alors que leurs parents faisaient un barbecue à proximité lorsqu’un voisin a ouvert le feu avec un fusil de chasse à travers une haie, a rapporté la BBC lundi.

La sœur de la jeune fille a couru vers la maison d’un autre voisin en criant : « Ma sœur est morte, ma sœur est morte », a déclaré la BBC.

Le suspect, décrit comme un ressortissant néerlandais de 71 ans, se serait enfermé chez lui avant de se rendre finalement à la police. Il a été arrêté avec sa femme, a rapporté la BBC.

Le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré à la BBC qu’il fournissait une assistance à une famille britannique.

Le père, Adrien T., a commencé à défricher la végétation et les détritus de son terrain, autrefois le site d’une scierie – suscitant l’ire du couple voisin, âgé de 70 et 69 ans, connu localement sous le nom de « Belges », bien que les procureurs disent qu’ils avaient le néerlandais. nationalité.

Les voisins étant gênés par le bruit de la tronçonneuse d’Adrien et par le fait que leur maison était désormais visible de la route, la mairie est d’abord intervenue en médiation.

« On voyait que (le voisin) râlait mais il n’y avait rien d’alarmant du tout » à propos de la dispute, a dit la mairesse Marguerite Bleuzen.

« C’était la terre (d’Adrien), il peut en faire ce qu’il veut. »

Cette photographie prise le 12 juin 2023 montre le jardin et la balançoire où une fillette de 11 ans a été tuée à Plonevez-du-Faou, en France. FRED TANNEAU/AFP via Getty Images

« C’est une tragédie », a déclaré Kim McKanney, 64 ans, une retraitée britannique sortie avec son caniche à quelques centaines de mètres du lieu du crime.

« Je suis choquée et bouleversée qu’une famille ait été ainsi touchée et qu’un enfant ait été tué dans un petit village si calme, paisible et convivial », a-t-elle ajouté, l’air au bord des larmes bien qu’elle ne connaisse pas les victimes.

« On pourrait s’y attendre dans une ville mais pas ici. »

Outre les frictions avec leurs voisins, la famille britannique s’est rapidement enracinée dans leur village, envoyant leurs filles dans les écoles voisines.

Décrite comme «une personne adorable», la mère travaillait comme aide à domicile pour personnes âgées.

La famille a également aidé à organiser des fêtes de village, permettant même aux visiteurs de se garer sur leur terrain.

« Ils sont très gentils, très gentils, toujours heureux d’aider », a déclaré un proche voisin octogénaire qui a demandé à ne pas être nommé.

Il a établi un contraste entre la famille et le tireur présumé, qu’il a dit n’avoir « jamais vu en face » depuis l’arrivée du couple en 2017.

« Nous ne les avons jamais vus. Aucun contact, rien du tout », a ajouté le vieil homme, qui a déclaré que « rien ne s’est jamais produit ici » depuis son arrivée en 1948.

« Personne ne connaissait » le suspect, a reconnu le maire Bleuzen, qui a décrit son apparence lors de son arrestation comme « un petit bonhomme avec de longs cheveux blancs, une longue barbe et un air complètement sauvage ».

« Qu’est-ce qui aurait bien pu se passer dans sa tête ? » elle se demandait.

Les multiples fusillades de samedi étaient « épouvantables, abominables », a déclaré une habitante locale en déposant des roses blanches sur le seuil de la maison de la famille britannique.

La fille tuée « avait le même âge que mon petit-fils, je suis vraiment émue. Qui ne le serait pas ? ajouta-t-elle, paraissant elle-même au bord des larmes.

Une source proche de l’enquête a indiqué à l’AFP qu’une grande quantité de cannabis avait été retrouvée au domicile du suspect lors de la perquisition de celui-ci par la police.

Les procureurs de la ville voisine de Brest tiendront une conférence de presse plus tard lundi.