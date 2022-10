Un voisin a cassé et lancé une attaque terrifiante après une querelle de plusieurs décennies

Une future mariée a été ciblée par son voisin dans une série d’attaques de firebug après une querelle de dix ans.

Gran Nicola Wilde, dans la quarantaine, et son fiancé Michael Flynn ont été contraints de fuir leurs maisons après que des incendies ont été allumés sur le palier commun à l’extérieur de leurs appartements respectifs.

La future mariée Nicola Wilde a été ciblée par son voisin dans une série d’attaques de firebug 1 crédit

Nicola, photographiée avec sa fiancée Michael Flynn 1 crédit

La voisine Nora Ward, 63 ans, malentendante, a finalement été identifiée comme la coupable après que CCTV l’ait capturée en train d’allumer un autre incendie dans les locaux après le départ de Miss Wilde. Ward a ensuite accusé la victime de “lui avoir causé beaucoup de problèmes au fil des ans”.

À Manchester Crown Court, Ward a admis un incendie criminel imprudent et a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

Les deux hommes étaient des ennemis jurés depuis qu’ils avaient déménagé l’un à côté de l’autre à Wythenshawe, Manchester.

Le tribunal a appris que Mlle Wilde avait fait l’objet d’une action en justice et avait été accusée d’abus raciaux après avoir prétendument fait référence aux antécédents de voyageur irlandais de Ward.

Patrick Buckley poursuivant a déclaré: ” Il y a eu une histoire d’incidents entre l’accusé et Mme Wilde.

“En 2016, Mme Wilde s’est engagée auprès du tribunal du comté de Manchester, promettant de ne pas adopter de comportement antisocial à l’intérieur et autour de l’adresse de l’accusé.

“Les allégations d’abus raciaux par l’accusé contre Mme Wilde à partir de mai 2022 n’ont fait l’objet d’aucune autre action de la part de la police.

“Quel que soit le bien ou le mal de cette histoire, il est clair que l’animosité entre eux était de longue date et persistait au moment de cette infraction.”

Dans les semaines qui ont précédé l’arrestation de Ward le 24 mai de cette année, un certain nombre d’incendies ont été allumés dans le couloir et sur le seuil de la porte commune des appartements 12 et 14 les 21 avril et 20 mai respectivement.

M. Buckley a ajouté: ” La porte était la seule issue, et donc la voie d’évacuation, pour les occupants de ces appartements. A cette dernière occasion, les pompiers sont intervenus et ont éteint le feu. Aucune accusation ne découle de ces incidents, mais à la suite des incendies précédents, Mme Wilde et son partenaire Michael Flynn, qui vivaient dans un appartement derrière la porte commune, ont décidé de rester ailleurs.

”Le 22 mai, une voisine d’un immeuble voisin a vu l’accusée rentrer chez elle après avoir été dans les magasins.

« Se méfiant des incendies précédents, il a décidé de changer ses caméras de vidéosurveillance activées par le mouvement pour cette nuit-là et les caméras ont capturé le feu à l’entrée de l’appartement 10 vers la porte commune à trois moments différents.

” Aux deuxième et troisième occasions, l’accusé a été capturé portant quelque chose qui était déjà allumé et l’a déposé sur le pas de la porte.

” Un autre voisin qui vivait dans un autre immeuble, a été réveillé deux fois dans la nuit et a senti la fumée à travers une fenêtre ouverte.

“Quand il est parti travailler le lendemain matin, il a découvert les dégâts causés à la porte commune des appartements 12 et 14. La valeur de ces dégâts a été évaluée à 1 500 £ par le Housing Group, car la porte devait être remplacée. ”

Ward a été reconnue sur les images et un manteau à bulles noir correspondant à celui vu sur la vidéosurveillance a été retrouvé chez elle. Lorsqu’elle a été interrogée, elle a affirmé qu’elle ne se souvenait pas d’avoir allumé les incendies en raison de sa forte consommation d’alcool et de la prise de médicaments sur ordonnance.

Mais l’un de ses voisins a déclaré: «Les incendies qui ont été allumés se rapprochent de ma propriété, je crains que le mien ne soit incendié, ce qui me mettrait en danger, moi et ma famille. Cela pourrait aboutir à ce que quelqu’un soit tué par ses actions. Il faut que ça s’arrête avant qu’elle n’aille trop loin.”

Pour atténuer Ward, l’avocate de la défense Jane Dagnall a déclaré: “Elle a plein de remords pour ce qu’elle a fait et ne veut plus se retrouver dans cette situation.” Ward elle-même, qui portait une prothèse auditive, a déclaré au tribunal: “Je m’excuse encore et encore.”

En la condamnant, le juge Nicholas Dean KC a déclaré: ” Lorsque quelqu’un allume un incendie, il y a une réelle chance que des personnes soient blessées ou même tuées, cela devient un incident très grave. Vos voisins ont peur que vous persistiez à recommencer.

”J’espère que vous ne recommencerez pas, mais je vais imposer une peine avec sursis en partie pour m’assurer que vous ne le ferez pas. Nous ne voulons plus vous voir au tribunal.”

Ward a également reçu l’ordre de terminer 40 jours d’activité de réadaptation.