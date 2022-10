Un voisin a battu un homme après que sa femme l’ait traité de “bizarre” dans une rangée au-dessus d’un parking

Un voisin a battu un mari âgé devant sa femme après avoir été qualifié de ”bizarre” lors d’un petit conflit de stationnement.

Russell Jones, 62 ans, a ciblé Robert Burns, également dans la soixantaine, devant un salon de coiffure.

Russell Jones a battu son voisin âgé lors d’une attaque sauvage à la suite d’une dispute de stationnement 1 crédit

La femme de Mme Burns, Wendy, a crié “c’est un homme malade – vous allez le tuer!” lors de l’attentat d’horreur à Liverpool 1 crédit

Il a lancé une attaque frénétique, frappant la tête de M. Burns alors que la femme de la victime, Wendy, criait: “C’est un homme malade – vous allez le tuer!”

L’agresseur sauvage a dû être éloigné par un passant mais a laissé sa victime avec des coupures aux deux coudes et des ecchymoses sur tout le visage.

Sullen Jones a lancé l’assaut barbare à la suite d’une furieuse dispute huit mois plus tôt avec Mme Burns devant leurs propriétés mitoyennes.

Cela s’est produit après que la victime a laissé des sacs d’ordures et des pots de peinture dans un espace derrière sa voiture, empêchant les voisins de garer leurs propres véhicules.

Mais le père de l’un de Garston, Liverpool, a affirmé que Mme Burns l’avait traité de “bizarre” et lui avait dit: “Je sais pour vous et votre fille” pendant la rangée.

Elle a affirmé qu’il avait fait des remarques malsaines à propos de son fils.

Au tribunal d’instance de Sefton, Jones a été reconnu coupable de voies de fait simples contre M. Burns et a été acquitté d’avoir agressé la victime lors de l’horreur du 9 septembre de l’année dernière.

Le tribunal a appris que le couple se rendait au bureau de poste en début d’après-midi et a vu Jones qui emmenait sa mère de 92 ans chez le coiffeur se cogner la main sur sa voiture.

Il criait agressivement “maisons de verre, maisons de verre” alors qu’il endommageait sa propre Nissan Note, M. Burns a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi il le faisait.

Jones a affirmé plus tard qu’il s’agissait d’une référence à des “bavardages” entre lui et Mme Burns.

Le couple a ignoré la scène, mais alors qu’ils marchaient plus loin sur la route, Jones s’est arrêté, a couru et a commencé à « déclamer et délirer » contre eux.

M. Burns s’est rappelé: “Il se tenait juste devant Wendy. J’ai dit ‘Reculez, qu’est-ce qui ne va pas?’

“Il s’est tourné vers moi et m’a dit:” Pourquoi, qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? Il était en plein dans mon visage.

‘COUPS VOLANTS’

La victime a déclaré que Jones, fou, a alors saisi le bras de Mme Burns et “mis sa main sur sa poitrine”. Burns s’est déplacé pour le faire sortir de sa femme, mais ensuite “les coups ont commencé à voler”.

M. Burns a été projeté au sol où l’attaque s’est poursuivie alors que Jones “pleuvait des coups de poing sur moi” avant qu’un spectateur n’entraîne l’agresseur.

Lorsqu’on lui a demandé si sa femme, dans la soixantaine, avait qualifié Jones de “bizarre” lors d’une précédente dispute, M. Burns a répondu: “Je ne sais pas, mais je suis d’accord avec cela”.

Mme Burns a raconté au procès comment, en janvier 2021, elle s’était souvenue d’une confrontation avec Jones alors qu’il se disputait avec une autre voisine au sujet d’un problème de stationnement.

Au cours de la dispute, Jones aurait fait un commentaire malade sur le fils de Mme Burns et elle a répondu: “Qu’est-ce que cela a à voir avec cela.”

Mme Burns a déclaré: “Je lui ai dit de se taire et je me souviens que mon voisin a dit:” C’est du pur mal ce que vous avez dit.

“Je me souviens avoir dit : ‘Tu ne serais pas là à dire ça si ma famille était là. Tu es une brute’.”

Tu ne me fais pas peur, qu’est-ce que tu vas faire ? Russel Jones

Se souvenant de l’agression, Mme Burns a déclaré que lorsque M. Jones avait posé sa main sur sa poitrine, elle “était hystérique” et bien que M. Burns lui ait demandé “trois fois” de reculer, Jones ne l’a pas fait.

Mme Burns a dit que c’est alors que Jones a dit: “Vous ne me faites pas peur, qu’allez-vous faire?”

La bagarre a éclaté et Mme Burns a crié à “personne pour aider” alors qu’elle tentait d’arracher Jones à son mari – un homme travaillant dans une maison à proximité a chargé et a fait sortir l’agresseur.

Le témoin oculaire Jennifer Dowden s’est souvenue avoir vu “tout l’enfer” se déchaîner et avoir vu M. Burns incapable de riposter.

Jones a nié avoir donné un coup de poing à M. Burns, avant d’ajouter: “Je n’ai pas pris au sérieux le fait d’être traité de cinglé, mais je m’oppose au” je sais pour vous et votre fille “. J’ai été profondément offensé par cela.

“Le jour de l’incident, je l’ai entendu dire quelque chose comme ‘fou’ dans sa barbe. “Alors, j’ai pensé aller la chercher pour lui demander ce qu’elle voulait dire par ‘Je sais pour toi et ta fille.'”

Jones sera condamné le mois prochain au tribunal d’instance de Liverpool.