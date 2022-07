Un voilier saute hors de l’eau et poignarde une femme au large de la Floride

STUART, Floride (AP) – Une femme de 70 ans a été poignardée par un voilier de 100 livres qui a bondi hors de l’eau et l’a attaquée alors que ses compagnons tentaient de le ramener sur un bateau près de la côte de la Floride, les autorités a dit.

Le voilier a poignardé Katherine Perkins, d’Arnold, Maryland, dans la région de l’aine avec son bec pointu mardi alors qu’elle se tenait dans le bateau alors que deux autres, Louis Toth et Dominic Bellezza, tentaient de le ramener sur une ligne de pêche à environ deux miles (3,2 kilomètres) au large de Stuart, en Floride, selon un rapport du bureau du shérif du comté de Martin.

Toth et Bellezza ont appliqué une pression sur la plaie et Perkins a été emmené à Stuart pour un traitement médical.

Perkins a déclaré aux députés que l’attaque s’était produite si rapidement qu’elle n’avait pas eu le temps de réagir, selon le rapport du bureau du shérif.

Les voiliers font partie des espèces de poissons les plus rapides de l’océan et, comme l’espadon, sont reconnaissables à leur bec allongé et pointu.

The Associated Press