Un voilier poignarde une femme après avoir sauté à bord d’un bateau de pêche en Floride | Nouvelles du monde

Un voilier a poignardé une femme après avoir sauté de l’eau et sur un bateau de pêche sur la côte de la Floride.

Katherine Perkins a été empalée à l’aine après que le poisson de 100 livres l’ait chargé.

La femme était avec deux autres personnes mardi dernier lorsqu’un pêcheur à bord a attrapé le voilier sur une ligne de pêche à environ deux milles au large près de Stuart, en Floride, selon le bureau du shérif du comté de Martin.

Le rapport d’incident indique qu’alors qu’ils tentaient de ramener le poisson, les deux hommes à bord ont remarqué que la créature chargeait vers le bateau.

Le voilier est le poisson le plus rapide de l’océan



La victime se tenait debout sur la console centrale lorsque le poisson a sauté dessus et l’a poignardée. Elle a signalé à la police que l’incident s’était déroulé si rapidement qu’elle n’avait pas eu le temps de réagir.

Les pêcheurs Louis Toth et Dominic Bellezza ont exercé une pression sur la plaie.

Le voilier est le poisson le plus rapide de l’océan et peut atteindre des vitesses de 68 milles à l’heure. Ils peuvent peser jusqu’à 200 livres et mesurer entre 6 et 11 pieds.

La femme de 73 ans a été transportée dans un hôpital voisin.