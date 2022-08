Un vlogger japonais partage Vada Pav avec un homme âgé dans la rue de Mumbai dans une vidéo réconfortante

Quelle meilleure façon de commencer votre journée que de mettre un sourire sur le visage de quelqu’un ? Lors de son parcours gastronomique à Mumbai, un vlogger japonais, qui gère la page Instagram Shishi Daily, a rencontré un homme âgé et décide de partager son petit-déjeuner avec lui. Le vlogueur culinaire se trouvait dans un stand vada pav lorsqu’il a aperçu l’homme assis de l’autre côté de la route. Il obtient ensuite un pav vada supplémentaire emballé et s’approche de lui pour l’offrir. La vidéo réconfortante de cet échange montre le vieil homme souriant et le remerciant. Le clip avance pour montrer le blogueur culinaire partageant sa réaction à manger du vada-pav avec des piments verts. “Une belle matinée commence par un partage heureux”, lit la légende partagée avec le clip.

