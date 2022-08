Un vlogger de football russe fait face à une affaire pénale pour une vidéo ukrainienne

Evgeny Savin s’est rendu à Londres pour parler aux joueurs ukrainiens après le déclenchement du conflit

L’ancien footballeur professionnel russe Evgeny Savin fait face à des poursuites pénales dans son pays natal après l’ouverture d’une enquête sur une vidéo qu’il a filmée avec des joueurs ukrainiens plus tôt cette année.

Savin, 38 ans, a joué pour des équipes telles que Anzhi Makhachkala et Amkar Perm au cours de sa carrière, mais est ensuite devenu un diffuseur et a créé sa propre équipe de football, le “FC Krasava”.

En avril, Savin s’est rendu à Londres pour parler à des joueurs ukrainiens tels qu’Andrey Yarmolenko, qui faisait alors partie de l’équipe de Premier League West Ham, pour discuter du conflit avec la Russie.

Savin a ensuite quitté la Russie et a déménagé avec son équipe à Chypre.

Selon le député de la Douma d’État Roman Teryushkov, qui est également membre du conseil d’administration de l’équipe de Premier League russe Khimki, Savin fait actuellement l’objet d’une enquête pour diffamation envers les forces armées russes.

Teryushkov a partagé une réponse sur sa chaîne Telegram à un appel qu’il a lancé au ministère de l’Intérieur.

La correspondance cite les crimes visés aux articles 207.3 et 280.3 du code pénal russe qui couvrent “diffusion publique d’informations sciemment fausses sur l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie, l’exécution par des organes de l’État des pouvoirs de la Fédération de Russie”, et “des actions publiques visant à discréditer l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie et de ses citoyens”.

Le document indique que les documents de l’affaire ont été envoyés à la commission d’enquête russe pour un examen plus approfondi.

Début mars, les législateurs russes ont approuvé une législation qui pourrait voir des personnes emprisonnées jusqu’à 15 ans si elles sont reconnues coupables de colportage de fausses informations sur les actions de l’armée à la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Diffamer l’armée russe pourrait entraîner une amende de près de 13 500 dollars ou trois ans de prison. Un délinquant pourrait passer jusqu’à 15 ans derrière les barreaux pour avoir intentionnellement diffusé de «fausses» informations qui causent des dommages importants à la sécurité nationale, en vertu des révisions de la loi existante.

Le député de la Douma Teryushkov s’est fait entendre tout au long du conflit ukrainien et de ses ramifications pour le sport.

Le responsable a suggéré le mois dernier que tout athlète russe qui change de nationalité pour éviter les interdictions de son pays soit considéré comme coupable de trahison.

Le Kremlin a répondu en disant qu’il n’était pas de la même croyance.