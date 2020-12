Un vison sauvage de l’Utah a été testé positif pour le coronavirus. Les visons des fermes à fourrure de la région ont été infectés par le virus et le département américain de l’Agriculture, avec d’autres agences gouvernementales, testait des animaux sauvages à la recherche d’infections potentielles se propageant à partir de ces fermes.

Le département a notifié le cas à l’Organisation mondiale de la santé animale, déclarant qu’il semblait être le premier animal sauvage à avoir été naturellement infecté par le virus, qui a infecté le vison dans un certain nombre d’élevages à fourrure dans le monde.

Le virus s’est propagé des personnes aux visons, et de nouveau dans quelques cas. Une souche mutée du virus qui est passée du vison à l’homme a conduit le Danemark à tuer tous ses visons, anéantissant une industrie majeure. Aucune autre preuve n’a étayé les inquiétudes initiales selon lesquelles la variante mutée du virus pourrait affecter l’utilité des vaccins, mais les scientifiques sont toujours préoccupés par la facilité avec laquelle le virus peut se propager dans les élevages de visons.

«C’est un rappel important que les retombées des fermes (et des humains) dans la faune sont également une chose réelle et doivent être sur notre radar», a déclaré Jonathan Epstein, vice-président de la science et de la sensibilisation chez EcoHealth Alliance, à propos du test positif dans le vison sauvage. Le Dr Epstein et d’autres scientifiques et défenseurs de l’environnement ont mis en garde contre la possibilité que le coronavirus puisse s’établir chez certaines espèces d’animaux sauvages.