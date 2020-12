Les responsables de l’État de l’Oregon ont confirmé qu’un vison infecté par un coronavirus s’était échappé d’une ferme mise en quarantaine en novembre à la suite d’une épidémie qui affectait à la fois le vison et les humains.

Le vison en fuite a été attrapé le 13 décembre par une équipe de biologistes d’État, selon le ministère de l’Agriculture de l’Oregon, et testé positif pour de faibles niveaux de virus un peu plus d’une semaine plus tard.

Cinq opossums et deux chats ont également été capturés à peu près au même moment que le vison. Aucun des autres animaux n’a été testé positif au COVID-19.

« Il n’y a aucune preuve que le SRAS-CoV-2 circule ou a été établi dans la nature », a déclaré le Dr Ryan Scholz, vétérinaire pour le département de l’Agriculture de l’Oregon, dans un communiqué.

«Pourtant, nous prenons cette situation très au sérieux et continuons à inspecter et piéger près de la ferme.

Les responsables de l’État ont refusé de divulguer l’emplacement de la ferme, invoquant la confidentialité médicale.

Les experts en bien-être animal préviennent que les visons élevés à la ferme posent «de graves problèmes de transmission de maladies et de protocoles de sécurité».

COVID-19[FEMININE:Des visons morts infectés par une forme mutée sortent des tombes après l’abattage en masse

L’épidémie pourrait affecter les populations d’animaux sauvages, a déclaré Jonathan Evans, directeur juridique et avocat au Center for Biological Diversity, et pourrait également «poser de nouveaux risques» pour davantage de mutations COVID-19.

«Avec une flambée nationale de COVID-19, les responsables de l’Oregon doivent faire plus pour réduire et contrôler les épidémies de maladies dans les fermes industrielles en exigeant des protocoles de sécurité accrus pour les fermes à fourrure et de meilleurs rapports sur les endroits où ces épidémies se produisent», a-t-il déclaré dans un communiqué. USA AUJOURD’HUI.

Au Danemark, où une épidémie de vison a été signalée pour la première fois, l’abattage en masse de toute la population de visons de la nation a été l’objet d’un examen minutieux et d’horreur, ce qui a fait «surgir» des visons de tombes peu profondes. Un fonctionnaire du gouvernement a démissionné par la suite après avoir géré la situation.

Heureusement, les responsables ont confirmé que les visons de l’Oregonfarm se sont remis de l’épidémie de novembre. Les conseils des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et de la Food and Drug Administration prescrivent une nouvelle série de tests avant que la ferme ne soit plus fermée.

Suivez Joshua Bote sur Twitter: @joshua_bote.