Un visiteur de lunettes de soleil orang-outan tombe dans l’enclos du zoo

Une vidéo d’un orang-outan plutôt stylé a pris d’assaut Internet. Le clip désormais viral montre comment le mammifère a ramassé une paire de lunettes de soleil qui est tombée accidentellement dans son enclos à Taman Safari à Bogor en Indonésie. La vidéo a été partagée par un utilisateur nommé Lolita Testu sur Instagram. Le clip commence par l’orang-outan attrapant les ombres après son arrivée dans son enclos. Il le tripote avant de les enfiler. Un autre aspect adorable de la vidéo virale est le mignon bébé orang-outan qui, au cours du clip, est vu en train de tenter d’enlever les lunettes que porte son parent. Cependant, l’orang-outan senior réussit à garder son petit des mains hors de lui.

Finalement, lorsque l’orang-outan s’ennuie avec le couple, il le jette et attrape un tas de feuilles alors qu’il est assis sur une branche d’arbre. La publication sur Instagram a été initialement partagée sur TikTok, où elle a reçu plus de 7,7 millions de vues et des tonnes de commentaires remplis d’amour.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont également inondé la section des commentaires de la publication. De nombreuses personnes ont mentionné que cette vidéo était la meilleure chose qu’ils aient vue sur Internet. Certains internautes ont exprimé à quel point le quotient impertinent du mammifère était bien supérieur à celui des êtres humains et à quel point il était phénoménal avec les lunettes de soleil tout en prenant différentes poses.

Lolita a sous-titré sa vidéo bien-aimée sur Instagram sous le nom de « Singe de lunettes de soleil ». Jusqu’à présent, la publication a été vue plus de 14 000 fois en 24 heures.

De nombreux utilisateurs ont également partagé la vidéo sur d’autres plateformes de médias sociaux pour répandre des sourires et des rires sur Internet.

Selon National Geographic, ces mammifères que l’on trouve principalement à Bornéo et à Sumatra sont très proches de l’homme en termes de nature. Ainsi, le fait qu’un orang-outan porte une paire de lunettes de soleil n’est pas vraiment une surprise.

