Jupiter, qui t’a blessé ? Le mois dernier, la mission Juno de la NASA a repéré une région de l’atmosphère de la géante gazeuse formant un visage abject, avec des yeux écarquillés, un nez et une bouche renfrognée.

Le visage découragé a été photographié le 7 septembre, lors du 54e survol rapproché de Jupiter par la sonde spatiale Juno. Juno est arrivée sur l’orbite de Jupiter en juillet 2016 et étudie depuis lors l’atmosphère turbulente de la géante gazeuse, sa météo et certains aspects des lunes de la planète.

L’image a été partagée sur les chaînes de la NASA après avoir été réalisée par Vladimir Tarasov, un scientifique citoyen qui parcourait les données d’images brutes de JunoCam. L’image a été prise à environ 4 800 milles (7 700 km) au-dessus de Jupiter et peut être vue dans la bibliothèque d’images brutes accessible au public de JunoCam. ici.

Juno a eu un emploi du temps chargé ces derniers temps : plus tôt ce mois-ci, La NASA a publié des images du survol le plus récent du vaisseau spatial de la lune de la planète Io. D’autres vaisseaux spatiaux étudient également Jupiter, qui est la plus grande planète de notre système solaire ; juste la semaine dernièrele télescope spatial Webb a repéré un avion à réaction à grande vitesse dans l’atmosphère de la planète.

La région photographiée par Juno s’appelle Jet N7 et se situe dans la partie nord de Jupiter, à environ 69 degrés nord. L’image est prise le long du terminateur de Jupiter, un descripteur très métallique de la frontière entre les côtés jour et nuit de la planète. Le visage sombre se profile du côté jour de la cloison.

Le Jet N7 était déjà visité, le plus récemment lors d’un survol de Juno en mai 2023. Mais cette fois, la zone n’a pas semblé particulièrement heureuse de voir le vaisseau spatial de la NASA planer au-dessus d’elle. Les nuages ​​​​sur l’image ressemblent à un visage humain, bien que légèrement déformé. Les yeux oblongs et sombres sont encadrés par des nuages ​​​​qui forment un sourcil errant et un nez complété par des narines. Vers le bas du « visage » se trouve une formation nuageuse en forme de croissant, formant le profond froncement de sourcils du personnage.

L’image est un exemple de paréidolie, qui amène les humains à voir des motifs comme des visages dans des structures sans rapport. (L’homme sur la Lune en est un exemple classique.) En 2020, un satellite européen a photographié ce qui ressemblait à un ange dans un champ de dunes sur Mars. L’année précédente, une collision galactique avait pris une tournure fantomatique… ou, comme l’ont noté les commentateurs, de type C3PO-affronter.

celui de Jupiter les nuages ​​sont dynamiques, donc la figure à sa surface n’est pas éternelle : le visage de notre Lune lui survivra presque certainement. Mais j’espère bien que les choses s’amélioreront pour le visage éphémère.

