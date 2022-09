Un visage familier se présente au conseil de West Kelowna – Kelowna Capital News

Un ancien conseiller de West Kelowna cherche à faire son retour politique.

Rusty Ensign a siégé au conseil de 2014 à 2018. Il est également ancien président de la chambre de commerce du district de Westbank et exploite une entreprise depuis 39 ans.

“Je suis maintenant à la retraite et j’ai structuré mes affaires afin d’utiliser mes compétences et mon expérience des affaires et de la fonction publique pour me consacrer à plein temps au conseil”, a déclaré Ensign dans un communiqué.

Ensign a déclaré que ses priorités comprennent l’eau potable, un deuxième accès pour le quartier Glenrosa, plus de services de police, l’entretien des routes et le déneigement, et l’aide aux jeunes.

« Avec notre croissance et les contributions fiscales supplémentaires de la ville de West Kelowna aux coffres provinciaux, il est temps que nous récupérions quelque chose pour notre investissement », a ajouté Ensign.

Handicapé à la suite d’un accident de rugby il y a 39 ans, Ensign a déclaré que sa vision était claire sur la suppression des barrières, car nous avons tous les mêmes droits de travailler et de jouer dans l’endroit où nous appelons chez nous.

« Le Conseil a besoin d’une voix qui comprend toutes les perspectives », a-t-il déclaré.

Élection municipale en Colombie-BritanniqueConseil municipalCity of West KelownaÉlection municipaleGouvernement municipal