Un visage familier manquera à la Colmone Classic de cette année – Shaw Local

De nombreux joueurs et équipes familiers reviendront pour la 48e édition de la Colmone Classic, qui débutera samedi à Hall High School.

Princeton est le champion en titre du tournoi de basket-ball masculin et revient avec le terrain de 2021 intact, y compris les locaux Hall, St. Bede, La Salle-Pérou, Marquette, Mendota, Bureau Valley, Rock Falls, Putnam County et Fieldcrest.

Mais il manquera un favori de longue date : l’entraîneur de Fieldcrest, Matt Winkler. Il a pris sa retraite après 29 ans sur le banc des Knights, menant Fieldcrest à un record de 12 championnats Colmone Classic en cours de route depuis sa formation au cours de l’année scolaire 1992-93.

Frank Colmone, homonyme et fondateur du tournoi et ancien directeur sportif de Hall, a déclaré que ce ne serait tout simplement pas pareil sans Winkler sur le banc.

« C’est l’un des meilleurs du métier. Sa finesse d’entraîneur va me manquer, tout comme d’autres », a déclaré Colmone. “Matt est un gars aussi gentil qu’il est entraîneur.”

Colmone a déclaré que Winkler prévoyait d’assister au tournoi de cette année, plaisantant en disant qu’il prévoyait de se rendre dans sa salle d’accueil bien connue.

Jeremy Hahn, l’adjoint de Winkler, a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef des Knights, le deuxième seulement dans l’histoire du programme.

Le champion en titre Princeton (5-0) est en tête du peloton hors de Grey Pool, rejoint par St. Bede (3-2) et Rock Falls (2-3). Les Tigers viennent de remporter le championnat de la semaine dernière du tournoi de l’Action de grâces d’Ottawa et une victoire de 57-30 à Alleman mardi soir.

Host Hall (2-3) jouera hors de la Red Pool avec Putnam County (4-1) et Stillman Valley (0-1).

Bureau Valley (2-5), Fieldcrest (0-1) et Pontiac (4-1) forment le White Pool avec La Salle-Pérou (3-2), Marquette (2-3) et Mendota (2-2) jouer hors de la piscine blanche.

Les actions du tournoi commencent samedi avec quatre matchs à l’affiche.

Marquette et Mendota commenceront les choses à 15 h. Ils seront suivis par Bureau Valley contre Fieldcrest à 16 h 30 et Princeton contre St. Bede à 18 h avec Hall et Stillman Valley au dernier verre à 19 h 30.

LP débutera lundi à 19 h contre Marquette après le match Bureau Valley contre Pontiac à 18 h

Le comté de Putnam attend son match d’ouverture mardi à 20 h contre Hall.

Le jeu de poule se termine mercredi avec des croisements jeudi et vendredi. Le jour de la finale le 10 décembre aura une programmation de six matchs commençant à midi avec le championnat prévu pour 19h30.

Tournoi de deuxième année

Il y aura également une liste complète de matchs de deuxième année à partir de 12 matchs samedi. Il y aura des matchs croisés jeudi et vendredi avec un match de championnat prévu à 10 h 30 le 10 décembre.

Fieldcrest a battu Princeton 37-26 pour le deuxième championnat de l’an dernier.

Un regard en arrière

Après une année sabbatique en 2020 à cause de la pandémie, la Colmone Classic est revenue en force en 2021. Princeton a battu LP 66-62 lors du match pour le titre de l’année dernière. Pontiac a battu Rock Falls 65-60 pour la troisième place.

Le tournoi a débuté en 1974 avec les Western Rams de Chip Giovanine remportant le premier de trois championnats consécutifs. Il y a eu 16 gagnants différents depuis et sept écoles dans le domaine de cette année ont remporté au moins une fois. Les sept titres de Hall sont les plus derrière Fieldcrest, qui en a remporté huit en 10 ans de 2002 à 2011.

Le tournoi, qui a été renommé en l’honneur du fondateur Colmone en 1994, l’année après sa retraite en tant que Hall AD, a vu 12 équipes Sweet 16 et huit Elite Eights qui ont remporté la quatrième place et cinq finalistes d’État.