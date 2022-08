Un visage familier assume un nouveau rôle à l’école catholique St. Mary of Gostyn – Shaw Local

La nouvelle année scolaire apportera avec elle un nouveau directeur pour les élèves de St. Mary of Gostyn.

Mais ce ne sera pas un visage inconnu qui les accueillera lorsqu’ils franchiront les portes de l’école catholique de Downers Grove.

Christine Kalal est à l’emploi de St. Mary depuis plus de deux décennies, occupant des postes d’enseignante et, plus récemment, de directrice adjointe. Elle remplacera maintenant Christopher Tiritilli, qui a quitté pour prendre la barre en tant que directeur adjoint des services aux étudiants à l’école secondaire catholique Montini.

Kalal est ravi de répondre à l’appel.

« J’ai commencé à travailler à St. Mary’s en août 1999 en tant qu’enseignant-ressource en mathématiques de la cinquième à la huitième année », a déclaré Kalal. « Ensuite, je suis devenu administrateur sous la direction de Dolores Mielzynski. J’ai demandé à retourner en classe. Puis, il y a huit ans, lorsque nous avons eu un congé de directeur, on m’a demandé d’envisager de revenir dans l’administration pour un an seulement pendant que nous faisions la transition du nouveau directeur. Une année a conduit à huit et deux de ces années pendant mon temps en tant qu’administrateur, j’ai également enseigné des cours. Si St. Mary’s me le demande, je vais certainement le faire.

Son histoire avec l’école, située au 440, avenue Prairie, va au-delà de son emploi. Kalal a également parcouru les couloirs en tant qu’étudiant.

« J’ai commencé à St. Mary’s au milieu de ma sixième année et je me suis immédiatement sentie bien accueillie par mes camarades de classe et mes professeurs », a-t-elle déclaré. “Quand je me retrouve avec mon [former] camarades de classe, nous nous souvenons constamment de choses amusantes qui se sont produites et de choses que les enseignants ont dites et faites.

Kalal se qualifie de “fière diplômée”.

“St. Mary’s a toujours eu un fort sens de la communauté », a-t-elle déclaré. “Je me souviens que mes parents étaient impliqués dans l’école et la paroisse parce qu’ils voulaient aider la communauté à maintenir sa force.”

Elle est ravie de débuter sa première année en tant que directrice.

“J’ai hâte de faire avancer l’école avec son programme rigoureux, la planification de la prochaine phase de notre laboratoire STEAM qui a été lancé l’année dernière et l’accent continu sur l’importance du Christ dans nos vies”, a-t-elle déclaré. « Nos élèves sont habitués à servir les autres par le biais de projets de service individuels et de classe. Je suis fier qu’ils reconnaissent qu’il est de leur responsabilité de prendre soin les uns des autres.

Kalal a su très jeune que l’éducation était sa vocation.

“Nous avions un énorme tableau noir dans notre sous-sol et je jouais à l’école tout le temps”, a-t-elle déclaré.

La nouvelle année scolaire commence le 24 août et Kalal est plus occupé que jamais à se préparer pour les quelque 475 élèves qui doivent franchir les portes.

“Le thème de notre école cette année est” Soyez la lumière “et j’ai hâte de voir comment nos étudiants et nos professeurs montreront comment ils peuvent s’éclairer les uns les autres ainsi que nos voisins de la communauté, en particulier ceux qui ont besoin de notre soutien et de nos prières”, Kalal a dit.