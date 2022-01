Un visage étrange apparaît en fumée alors que le pub le plus hanté de Grande-Bretagne brûle au sol

Moment étrange, le « fantôme de George Best est pris en photo » alors que l’ex-femme de la légende de Man U dit qu’elle est « hantée par son esprit »

Les conséquences de l’incendie dans l’un des pubs les plus connus de Stoke-on-Trent

La médium Helen Lawson dit que les fantômes n’ont pas quitté l’épave et hanteront le site pour toujours

Quatre hommes soupçonnés d’incendie criminel et de cambriolage ont été arrêtés

Les événements fantomatiques du pub l’ont amené à apparaître dans des émissions de télévision telles que Most Haunted

Plus de 40 pompiers ont travaillé pour éteindre l’incendie

Quatre hommes de Stoke-on-Trent, âgés de 23, 30, 33 et 51 ans, auraient été arrêtés sur les lieux, soupçonnés d’incendie criminel et de cambriolage.

Il a fermé puis est tombé à l’abandon, mais il est resté l’un des bâtiments les plus effrayants du Royaume-Uni, selon certains, avec ses événements fantomatiques apparaissant dans des émissions de télévision comme Most Haunted.

Le pub est un monument historique bien-aimé où Josiah Wedgwood et James Brindley se sont rencontrés pour discuter de la construction du canal Trent et Mersey en 1765.

« Vous entendrez des voix tout le temps, des portes qui claquent, des voix désincarnées, c’était la norme mais tout le monde adorait ça à cause de ça. »

Elle a ajouté: « J’ai personnellement rencontré un meurtrier appelé Richard, un médecin et sa femme, beaucoup d’enfants qui rigolent et courent partout.

« Je suis allé dans des centaines de lieux hantés pour mener des enquêtes paranormales et ce sera toujours le plus hanté que j’aie jamais vu ou que je connaisse. »

« Des personnes ont rapporté avoir été attaquées, griffées, avoir des mains invisibles autour de la gorge, des portes s’ouvrir et se fermer.

Helen prétend avoir vu la sorcière et un tueur nommé le fantôme de Richard tout en menant des enquêtes paranormales sur le site.

« Mon sentiment est que les esprits étaient en colère parce que le bâtiment brûlait et choisiront toujours d’y rester, quoi qu’il arrive et quoi qu’il soit construit dessus, la terre sera toujours hantée. »

« Et les gens disaient : ‘Les esprits du Léopard sont-ils libérés ?’

Et la médium Helen Lawson – qui prétend avoir rencontré des esprits terrifiants au pub – pense que les fantômes n’ont pas quitté l’épave et hanteront à jamais tout ce qui sera construit à sa place.

Des visages étranges sont apparus dans la fumée alors que l’un des ivrognes les plus effrayants de Grande-Bretagne brûlait au sol.

