Un «virus zombie» vieux de 48 500 ans enterré dans la glace ravivé par des scientifiques en Russie

L’augmentation du réchauffement climatique a entraîné le dégel de l’ancien pergélisol qui couvre un quart de l’hémisphère nord. Cependant, ce n’est pas ça ! Les scientifiques ont ressuscité un virus zombie vieux de 48 000 ans qui était enfermé sous la glace à ce jour. Cela a fait craindre une nouvelle pandémie après la résurrection du «virus zombie» qui avait été piégé sous un lac gelé en Russie pendant plus de cinquante mille ans.

Les scientifiques du Centre national français de la recherche scientifique ont dévoilé plus d’une douzaine de virus archaïques pour découvrir le soi-disant “virus zombie” du pergélisol sibérien. Le plus ancien, surnommé Pandoravirus yedoma, est connu pour avoir 48 500 ans, ce qui bat le précédent record détenu par un virus vieux de 30 000 découvert par la même équipe en 2013.

Cette souche est l’un des treize virus qui ont été trouvés dans l’étude, chacun avec son génome. Pendant ce temps, Pandoravirus a été découvert au fond du lac Yukechi Alas en Russie tandis que d’autres virus ont été trouvés dans la fourrure du mammouth ou les intestins du loup de Sibérie.

Après avoir étudié le “virus zombie”, les scientifiques ont découvert qu’il avait le potentiel d’être infectieux et pouvait donc constituer une “menace pour la santé”. Les chercheurs ont depuis longtemps averti que le dégel du pergélisol dû à l’augmentation de la température mondiale aggraverait le changement climatique à mesure que le La fonte du pergélisol continue de libérer des agents pathogènes dormants.Par conséquent, le monde semble être pris au piège d’un cercle vicieux lorsque la matière organique libérée par le processus de dégel se décompose en dioxyde de carbone et en méthane, ce qui renforce encore l’effet de serre, augmentant ainsi la fonte.

Selon le NY Post, il est indiqué que le risque que d’anciennes particules virales restent infectieuses et se remettent en circulation est accru par le dégel des anciennes couches de pergélisol. Le virologue de l’Université de Californie, Eric Delwart, a donc affirmé : “Si les auteurs isolent effectivement des virus vivants du pergélisol ancien, il est probable que les virus de mammifères encore plus petits et plus simples survivraient également congelés pendant des éternités.”

