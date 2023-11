Un virus tueur de mâles est découvert chez les insectes

Des scientifiques japonais ont identifié un virus qui tue sélectivement les hommes – et il se trouve qu’il est héréditaire, créant ainsi de génération en génération toutes les femmes.

La découverte, réalisée sur des chenilles et décrite lundi dans The Proceedings of the National Academies of Sciences, est une preuve « solide » que « plus d’un virus a évolué pour tuer sélectivement les insectes mâles », a déclaré Greg Hurst, un spécialiste des symbiotes de l’Université de Liverpool en Angleterre qui n’a pas participé à l’étude. Cela pourrait un jour aider à contrôler les populations d’insectes nuisibles et de vecteurs de maladies comme les moustiques.

“Je pense qu’il y aura beaucoup plus de cas comme celui-ci qui seront découverts dans un avenir proche”, a déclaré Daisuke Kageyamachercheur à l’Organisation nationale de recherche sur l’agriculture et l’alimentation au Japon et l’un des auteurs de l’étude.

Le virus a été découvert par hasard. Misato Terao, technicienne de recherche à l’Université Minami Kyushu, était en train de remettre de l’ordre dans la serre du campus lorsqu’elle a découvert des intrus indésirables – de grosses chenilles vertes – qui grignotaient les impatiens. Elle les a ramassés et, sur un coup de tête, les a déposés dans le laboratoire de Yoshinori Shintani, un physiologiste des insectes qui est le spécialiste des insectes résident de Minami Kyushu.