Un virus tue 100 000 bovins en Inde et menace les moyens de subsistance

NEW DELHI – Une maladie virale a tué près de 100 000 vaches et buffles en Inde et en a rendu plus de 2 millions malades. L’épidémie a provoqué des pertes de revenus dévastatrices pour les éleveurs de bovins, car la maladie entraîne non seulement des décès, mais peut également entraîner une diminution de la production de lait, des animaux émaciés et des problèmes de naissance.

La maladie, appelée dermatose nodulaire contagieuse, est transmise par des insectes qui boivent du sang comme les moustiques et les tiques. Les vaches et les buffles infectés ont de la fièvre et développent des bosses sur leur peau.

Les agriculteurs ont subi de graves pertes en raison d’événements météorologiques extrêmes au cours de l’année écoulée : une vague de chaleur record en Inde a réduit les rendements de blé en avril, des précipitations insuffisantes dans les États de l’est comme l’État du Jharkhand ont ratatiné les cultures d’hiver desséchées telles que les légumineuses, et des précipitations de septembre inhabituellement intenses ont endommagé le riz dans le nord.

Et maintenant, le virus s’est propagé à au moins 15 États, le nombre de décès de vaches et de buffles ayant presque doublé en trois semaines, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

La contagion qui se propage parmi les bovins a un impact disproportionné sur les petits agriculteurs, dont beaucoup se sont isolés de la chocs du changement climatique en élevant du bétail pour le lait, a déclaré Devinder Sharma, un expert en politique agricole dans le nord de la ville de Chandigarh.

“C’est un problème sérieux et sérieux et cette (maladie) … a augmenté depuis les deux dernières années”, a-t-il déclaré, ajoutant que les chiffres du gouvernement étaient probablement une sous-estimation du nombre réel de décès dus à la maladie.

Les premiers cas en Asie du Sud ont été détectés en 2019, et il s’est depuis propagé en Inde, en Chine et au Népal. Il a été enregistré pour la première fois en Zambie en 1929 et s’est étendu à travers l’Afrique et plus récemment à certaines parties de l’Europe.

Le lait est l’un des plus grands produits agricoles en Inde, employant 80 millions de personnes et contribuant à 5% de son économie, selon les données fédérales. C’est le plus grand producteur de lait au monde, représentant plus d’un cinquième de la production mondiale, mais les exportations ne représentent qu’une fraction de cela.

Pour tenter de protéger l’industrie, les autorités vaccinent des vaches en bonne santé à l’aide d’un vaccin conçu pour une maladie similaire, tandis que des efforts sont en cours pour développer un vaccin plus efficace.

Le vaste arrière-pays de l’Inde est désormais ponctué de charniers de vaches. Dans certains endroits, les carcasses pourrissent à l’air libre et les cris de douleur des animaux malades résonnent dans les villages. L’État du Rajasthan occidental a connu le pire impact: 60 000 bovins morts et près de 1,4 million de malades.

« La maladie est contagieuse. Il se déplace maintenant de l’ouest vers l’est », a averti Narendra Mohan Singh, directeur du département de l’élevage de l’État du Rajasthan.

Dans l’État voisin de l’Uttar Pradesh, le plus peuplé de l’Inde, le commerce et les mouvements de bétail avec les États voisins ont été freinés. Mais des agriculteurs comme Amarnath Sharma du village de Milkipur disent qu’ils ont été laissés dans l’ignorance. Trois de ses cinq vaches sont malades et, alors qu’il a entendu parler de la maladie virale, il ne sait pas comment aider son bétail.

“Si ces animaux ne reçoivent pas de traitement, ils mourront”, a-t-il déclaré.

Les agriculteurs des États touchés, comme l’Himalaya Himachal Pradesh, ont également exhorté le gouvernement à obtenir une aide financière.

Entre-temps, une étude de la composition génétique du virus de la dermatose nodulaire contagieuse a révélé qu’il était très différent des versions précédentes, a déclaré Vinod Scaria, scientifique à l’Institut de génomique et de biologie intégrative de New Delhi.

Les virus évoluent tout le temps et tous ces changements ne sont pas nocifs pour la santé. Mais Scaria, qui est l’un des auteurs de l’étude, a déclaré qu’elle révélait la nécessité d’une surveillance et d’un suivi continus des maladies car on ne savait pas comment le virus avait évolué au cours des deux dernières années.

“Si vous aviez une surveillance continue, vous seriez préparé”, a-t-il déclaré.

Les journalistes de l’AP Chonchui Ngashangva à New Delhi et Biswajeet Banerjee à Lucknow, en Inde, ont contribué.