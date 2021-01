Tony Blair a appelé le monde à «se rassembler» pour créer une capacité mondiale de développement et de distribution de vaccins en quelques semaines à mesure que de nouvelles versions mutantes de Covid-19 émergent.

Ecrire dans L’indépendant, l’ancien Premier ministre a averti que le virus était jusqu’à présent «plus intelligent et plus rapide que nous» et a déclaré qu’une «approche complètement nouvelle» était nécessaire si l’humanité veut garder une longueur d’avance sur la maladie et éviter l’émergence d’une nouvelle souche résistante aux vaccins.

Alors que le Royaume-Uni et l’UE se chamaillent sur l’attribution des coups AstraZeneca, M. Blair a déclaré qu’il était temps de mettre fin à la «course folle» du nationalisme vaccinal et de commencer à coopérer pour garantir que tous les pays obtiennent un accès «juste et équitable» à la protection.

Avec toute zone non vaccinée offrant un pool potentiel pour de nouvelles souches de Covid pour développer et réinfecter le monde, étendre la vaccination au monde entier n’était pas seulement une question d’engagement altruiste mais d’intérêt personnel éclairé », a-t-il déclaré, mettant en garde:« Virus partout, il y a des virus partout. »

L’émergence de nouvelles variantes virulentes découvertes dans le Kent, en Afrique du Sud et au Brésil a soulevé la possibilité que les futures vagues de coronavirus pourraient être pires que celles expérimentées en 2020, a-t-il déclaré.

« Cette année était censée être l’année où nous sommes revenus à une sorte de normal », a déclaré l’ancien Premier ministre.

«À l’heure actuelle, nous ne pouvons même pas être sûrs que cette année ne sera pas pire que l’année dernière. C’est une chose horrible à dire, mais plus tôt nous affrontons la réalité, plus vite nous rendons cette perspective beaucoup moins probable.

L’intervention de M. Blair fait suite à son appel très médiatisé L’indépendant en décembre pour que la portée de la vaccination soit maximisée en retardant l’administration des rappels – une politique peu après adoptée par le gouvernement de Boris Johnson.

Aujourd’hui, il a déclaré que les nations du monde entier doivent «tirer les leçons de l’année écoulée» et abandonner le nationalisme vaccinal au profit de la coopération.

«La question qui devrait être posée aux décideurs politiques du gouvernement n’est pas ce qui est possible, mais ce qui est nécessaire», a-t-il déclaré.

«Il est vrai que des efforts extraordinaires ont été faits et que les systèmes ont été soumis à la plus forte pression en faisant tout ce qui est possible pour lutter contre Covid-19. Mais le fait est brutal: cela n’a pas été suffisant.

M. Blair a appelé à un partenariat entre les secteurs public et privé et entre les gouvernements du monde entier pour créer des capacités sur tous les continents pour la production de vaccins et les capacités bioscientifiques associées.

– Capacité à développer rapidement des vaccins, des antiviraux et des produits biologiques.

– Installations de recherche et développement.

– Des systèmes de données capables de capturer des informations de manière rapide, complète et globalement comparable.

– Mécanismes de distribution instantanée.

– Tests rapides et précis de la maladie.

– Systèmes de surveillance pour un suivi précoce des mutations.

Il a déclaré: «Je crois que chaque nation de plus grande population – certainement dans le monde développé et beaucoup dans le monde en développement – devra faire face à une demande de leur population d’avoir une capacité nationale pour la production de vaccins et la capacité de bio-science associée.

«Et le monde doit s’unir pour s’assurer qu’une telle capacité existe sur tous les continents, avec des dispositions en place pour la distribution juste et équitable de tout ce qui est nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie.»

Décrivant le défi du coronavirus comme «unique en complexité et en échelle», M. Blair a averti que la maladie ne pouvait pas être traitée comme un problème temporaire à partir duquel le monde reviendrait finalement à la normale.

«Il est maintenant clair que ce à quoi nous devons faire face n’est pas une crise avec un début et une fin, mais un nouvel état du monde», a-t-il déclaré.

Et il a averti: «Jusqu’à présent, le virus s’est déplacé avec plus d’agilité et d’intelligence que l’humanité. Le virus a muté; les nouvelles souches sont plus transmissibles mais pas apparemment moins mortelles.

«Il continuera de muter. Les vaccins nécessiteront probablement des ajustements pour vaincre ces mutations; et il existe un risque extérieur, mais malheureusement non négligeable, qu’à un moment donné, à moins que nous ne devançons le virus, il y ait une mutation non sensible au vaccin, auquel cas nous aurons besoin d’une nouvelle gamme d’antiviraux et d’autres produits biologiques pour le contrer, comme le monde l’a appris à faire avec le VIH / sida. »

Il était vital d’arriver à une position où l’identification de toute nouvelle souche puisse être suivie en quelques semaines avec la fabrication à grande échelle d’un vaccin pour la contrer, a-t-il déclaré.

Cela nécessitera un séquençage rapide de toute nouvelle souche; réaffectation de la capacité de fabrication de vaccins; développement de meilleurs tests rapides; coordination entre les organismes de réglementation pour une autorisation rapide des nouveaux médicaments; et une refonte des procédures des essais cliniques.

Et il a déclaré qu’un groupe de haut niveau, comprenant des représentants de la science, de la médecine, de l’industrie pharmaceutique, de la fabrication, de la distribution et de la logistique, devrait être créé pour guider la prise de décision par les gouvernements.

«Dans le même temps, nous devrions commencer à mettre en place l’infrastructure de santé mondiale à long terme, ce qui signifie que nous sommes au top des futures pandémies», a déclaré M. Blair.