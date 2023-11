Un virtuose de l’orgue fait vibrer le public lors du récital bondé de Bond Chapel | Culture & Loisirs

Bond Chapel, une petite église nichée sur le campus de l’Université de Chicago, non loin du principal bâtiment administratif, était bondée samedi après-midi lorsque l’organiste Alcee Chriss III a fait ses débuts à Chicago. Chriss a adapté son programme spécifiquement à l’orgue à tuyaux Reneker construit par Karl Wilhelm. C’était un supplément charmant d’apprendre que l’organiste connaît personnellement le facteur d’orgue.

Chriss a expliqué dans ses notes de programme que la musique qu’il devait interpréter « cherche à démontrer les forces stylistiques fondamentales de l’instrument, tout en démontrant sa flexibilité inhérente pour jouer un large éventail de répertoires ». Il connaît un succès incroyable, proposant une musique composée du XVIIe au XXIe siècle, qui met en valeur la belle sonorité de l’orgue.

Chriss a ouvert le concert du 4 novembre avec la musique de Dieterich Buxtehude. La Toccata en ré mineur buxWV 155 éclate d’enthousiasme dès les premières notes. Le jeu assuré faisait de cette musique aux ambiances diverses et aux moments forts multiples, un ensemble cohérent.

Viennent ensuite Pièces d’Orgue pour le Magnificat : Suite du premier Ton de Jean-Adam Guilain. Cette collection de courtes pièces combine à merveille le sérieux liturgique avec la joie dansante, et Chriss a investi la musique avec grâce.

Les Six études canoniques de Robert Schumann, op. 56 est une merveilleuse démonstration de la maîtrise du contrepoint du compositeur. Chriss a fait ressortir l’amabilité de la musique et a donné une texture claire aux différentes parties mobiles.

« Rétrospection » de Florence Price a été magnifiquement jouée et la musique délicate et expressive était complètement charmante. L’œuvre porte le titre alternatif « Un elfe sur un rayon de lune » et Chriss a offert une délicieuse représentation musicale d’une idée aussi charmante.

L’œuvre la plus récemment composée au programme est celle de la compositrice canadienne Rachel Laurin. C’était intéressant d’apprendre que Chriss connaissait le compositeur et c’était triste d’apprendre que le compositeur était décédé plus tôt cette année. Épilogue a eu une ouverture presque féroce qui s’est rapidement transformée en un décor ressemblant davantage à un hymne. Le morceau alterne entre ces deux idées avec une musique inventive et satisfaisante. Cela s’est terminé avec chaleur et triomphe.

Sans surprise, le seul compositeur représenté avec plus d’une œuvre était Johann Sebastian Bach. Son Prélude et Fugue en ré majeur est une musique complexe et dans ses remarques orales, l’organiste partageait l’observation de Pachelbel à ce sujet : « Dans cette fugue, il faut vraiment laisser les pieds bouger. » Chriss a fait cela et bien plus encore, en faisant ressortir les couleurs vives et la positivité sous-jacente de la partition. Sa dextérité était au rendez-vous et il a tenu la note grave finale – une touche amusante qui avait le caractère d’un klaxon – pendant un bon moment, laissant la musique pénétrer. Chriss a investi “O Mensch bewein’ dein Sünde gross” de Bach avec un sens incroyablement paisible et a montré sa capacité à naviguer dans une musique délicate.

L’« Entrée de Polymnie » de Jean-Philippe Rameau tirée des « Boréades » revêtait une signification particulière pour le soliste. Il a dit à son public que cette musique lui apportait la paix intérieure et qu’elle était une de ses préférées. C’était fascinant d’entendre de la musique d’opéra élégante jouée à l’orgue. Sa performance était raffinée et sensible.

Le concert s’est terminé avec la musique de l’un des plus grands organistes de son temps : Max Reger. Sa Fugue sur BACH était fascinante. Cela a commencé très doucement et très lentement et à partir de là, le volume et le tempo ont progressivement augmenté jusqu’à ce que la musique semble se propulser vers une conclusion envolée. La note finale a résonné dans la chapelle pendant un temps considérable avant que les gens ne applaudissent puis ne se lèvent.

Ce concert faisait partie de la série UChicago Presents Early Music, et c’était également la performance annuelle d’orgue de Brian Gerrish. Le concert de Gerrish est un événement doté qui célèbre cet ancien professeur de la Divinity School. La série a débuté en 2009 et fait partie d’UChicago Presents depuis 2019. C’était la première fois que le concert avait lieu à Bond Chapel, les événements précédents utilisant l’orgue de la chapelle Rockefeller, mais j’espère que ce ne sera pas la dernière. Chriss a montré à quel point l’orgue Reneker peut être remarquablement satisfaisant.