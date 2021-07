Un virologue de Wuhan affirme que Covid est originaire d’Amérique et que les « suprémacistes blancs » intimident les scientifiques anti-fuites de laboratoire

La CHINE a affirmé de manière sensationnelle que Covid était originaire des États-Unis dans le but de rejeter la faute sur Wuhan et a déclaré que les « suprémacistes blancs » intimidaient les scientifiques anti-fuites de laboratoire.

La nation a de nouveau demandé une enquête approfondie pour retracer le virus jusqu’aux États-Unis et a affirmé que des experts internationaux avaient été « menacés » de garder le silence.

AFP

La Chine affirme que des scientifiques internationaux qui ne croient pas que le virus s’est échappé du laboratoire de Wuhan sont « menacés »[/caption]

Les affirmations farfelues, publiées par le journal communiste de Pékin The Global Times, suggèrent que les États-Unis « politisent la recherche sur la recherche de l’origine » et placent les scientifiques au centre d’une « tempête politique ».

« D’éminents scientifiques américains et australiens concentrés sur la recherche des origines du COVID-19 sont désormais confrontés à une pression politique énorme, et certains ont été mis à l’écart pour ne pas avoir cédé à (la) théorie du complot menée par les politiciens », a-t-il déclaré.

Pékin affirme que des virologues et des experts médicaux mondiaux respectés, dont le Dr Anthony Fauci, ont fait l’objet d’une chasse aux sorcières après avoir suggéré que Covid provenait d’animaux et avait été transmis à l’homme.

La publication a affirmé que le chef des maladies infectieuses des États-Unis « a été une cible du GOP », ce qui, selon eux, l’a incité à devenir « de plus en plus ambigu sur sa rhétorique ».

EPA

La nation a de nouveau poussé à une enquête plus approfondie sur l’idée que Covid venait des États-Unis[/caption]

L’Organisation mondiale de la santé a également suggéré à l’origine que la transmission animale était la source la plus probable du virus – mais les services de renseignement américains ont récemment suggéré que Covid avait été intentionnellement ou involontairement divulgué de l’Institut de virologie de Wuhan.

La décision a secoué la Chine, qui a attendu avec impatience les résultats de l’examen de 90 jours sur la source du virus après que le président Joe Biden a ordonné l’enquête en mars.

Biden a déclaré que « la communauté du renseignement s’est » fusionnée autour de deux scénarios probables « mais n’est pas parvenue à une conclusion définitive sur cette question ».

Il leur a demandé de « redoubler d’efforts pour nous rapprocher d’une conclusion définitive », avec un autre délai de 90 jours.

PA

Les virologues de Wuhan pensent que les résultats de la recherche américaine prouvent que le virus est apparu en Amérique avant sa propagation[/caption]

Getty

Le président Biden a demandé aux services de renseignement américains de « redoubler d’efforts » pour obtenir une réponse définitive sur l’origine de Covid[/caption]

Citant des recherches analysant des anticorps dans plus de 24 000 échantillons de sang stockés dans les 50 États de l’Institut national de la santé des États-Unis, la Chine affirme que les résultats suggèrent que le virus était en Amérique beaucoup plus tôt que prévu.

Les échantillons, prélevés entre le 2 janvier et le 18 mars 2020, ont trouvé deux cas positifs à partir du 7 janvier – ce qui, selon eux, montre que le virus était aux États-Unis dès décembre 2019, lorsque Wuhan a signalé ses premiers cas.

Selon un virologue de Wuhan, la recherche a prouvé que « l’épidémie aux États-Unis est probablement apparue plus tôt qu’à Wuhan », a rapporté le Global Times.

« Les États-Unis ont presque toutes les variantes qui se propagent dans le monde, sur cette base, le virus est très probablement originaire des États-Unis plutôt que du laboratoire de Wuhan », a-t-il poursuivi.

Mais les auteurs du rapport de l’Institut national « ont noté plusieurs limites à leur étude » telles que le potentiel de faux positifs, les demandes de savoir si et les participants auraient pu être « infectés pendant le voyage ou dans leurs propres communautés ».

AFP

La publication affirme que les experts sont réduits au silence par les menaces des « suprémacistes blancs »[/caption]

Parmi les autres experts du Global Times qui auraient reçu des menaces de mort « s’il continuait à exprimer des opinions sur les origines du virus », figure un scientifique australien.

Très probablement envoyés par des personnes « d’extrême droite et même de tendance suprémaciste blanche », ils ont affirmé qu’on lui avait dit qu’il « pourrait faire face à encore plus de répression ».

Le Global Times a rapporté qu’un autre scientifique américain était menacé par « des e-mails, des appels téléphoniques et des messages sur les réseaux sociaux » dans le cadre d’une « campagne politique coordonnée visant à saper toute personne impliquée dans le travail sur les origines si elle ne correspondait pas au récit de la fuite du laboratoire. «





Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse : « Nous avons vu de nombreux vrais scientifiques qui défendent l’esprit de recherche de la vérité de la science et une position objective et juste être attaqués et diffamés par certains gouvernements et forces radicales, et même reçu des menaces de mort.

La publication a ensuite continué à défendre les allégations concernant le laboratoire de Wuhan. On pensait que Covid avait fui et a rejeté les allégations selon lesquelles les chercheurs du laboratoire avaient été hospitalisés en novembre 2019 avec des symptômes pseudo-grippaux.

En janvier 2020, au moins 430 000 personnes sont arrivées aux États-Unis en provenance de Chine et plus de 4 000 personnes ont voyagé de Wuhan avant que les dépistages médicaux ne soient introduits plus tard dans le mois.