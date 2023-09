Un virage sismique vers la droite à San Francisco

« Plus rien ne va sans responsabilité. Fini les aumônes sans responsabilité », a déclaré Breed mardi.

Ce fut un moment marquant pour le maire de San Francisco, longtemps bastion ultralibéral de la politique démocrate. Il illustre à quel point le sans-abrisme et la dépendance au fentanyl ont frustré les résidents et bouleversé les normes politiques. Breed s’est de plus en plus appuyée sur une rhétorique sévère à l’égard de la criminalité ces derniers mois alors qu’elle fait face à un nombre croissant de challengers.

Les critiques ont présenté la proposition de Breed comme un changement opportun alors qu’elle se présente à la réélection. Elle a annoncé cet effort le matin même où Daniel Lurie, dirigeant d’une organisation à but non lucratif et héritier de Levi Strauss, a annoncé qu’il la défierait aux élections de l’année prochaine.

Lurie, s’adressant à ses partisans à quelques kilomètres de là, à Potrero Hill, a déclaré qu’il chercherait à augmenter considérablement les forces de police de San Francisco. Il s’est engagé à « fermer la porte à l’ère des marchés de drogue à ciel ouvert et à mettre fin à la perception selon laquelle l’anarchie est une partie acceptable de la vie à San Francisco ».

Breed a également du mal à convaincre le conseil de surveillance, à tendance progressiste, d’accepter sa proposition. Plusieurs ont rapidement qualifié son plan d’inhumain et politiquement motivé.

Le président du conseil de surveillance, Aaron Peskin, un rival progressiste et potentiel dans la course à la mairie, a déclaré que Breed n’avait pas réussi à travailler avec la police pour fermer les marchés de drogue en plein air. « Nous avons besoin d’idées sérieuses, et non de politiciens cherchant désespérément une bouée de sauvetage politique. »

La vague de réactions surprises s’est répercutée dans les cercles politiques de San Francisco. Honey Mahogany, président du Parti démocrate de San Francisco et progressiste, a présenté la proposition de Breed comme un pari politique susceptible de pousser les gens à quitter leur domicile.

« Peut-être pense-t-elle que cela la différenciera en se déplaçant davantage vers la droite », a déclaré Mahogany. « Mais cela pourrait se faire au prix d’une augmentation du sans-abrisme. »

Breed faisait déjà face à un adversaire à la mairie en la personne d’Ahsha Safaí, une modérée au sein du conseil de surveillance. Breed est susceptible de faire face à autant – sinon plus – de critiques de la part des modérés que des progressistes.

Maggie Muir, consultante de campagne de Breed, a déclaré que la proposition du maire visait à répondre à une crise et non à sa stratégie de réélection. « Quoi que proposent les progressistes, cela ne fonctionne tout simplement pas. Des gens meurent chaque jour dans la rue », a déclaré Muir.

