Un virage sismique à droite sur l’immigration

WASHINGTON − Deux ans après le début de sa présidence, Donald Trump a prévenu qu’il « fermerait entièrement la frontière sud » si les démocrates continuaient à bloquer le financement de son projet de mur frontalier.

C’est le type de rhétorique de Trump sur la frontière américano-mexicaine que les démocrates considèrent régulièrement comme xénophobe.

Mais maintenant, le président Joe Biden utilise un langage similaire – cherchant à fermer la frontière – en exhortant le Congrès à adopter un projet de loi bipartite en cours de négociation par les sénateurs pour résoudre ce que Biden a commencé à appeler « la crise des frontières ».

Biden a déclaré que la proposition constituerait l’ensemble de réformes frontalières « le plus dur et le plus juste » de l’histoire des États-Unis et inclurait une nouvelle autorité présidentielle pour « fermer la frontière lorsqu’elle est submergée ».

“Si ce projet de loi était devenu loi aujourd’hui, je fermerais la frontière maintenant et la réparerais rapidement”, a déclaré Biden samedi aux démocrates de Columbia, en Caroline du Sud.

La pression de Biden en faveur d’un projet de loi bipartite sur les frontières – qui inclurait également un financement pour l’Ukraine et Israël – marque un virage sismique vers la droite en matière de politique frontalière et d’immigration qui s’est construit au cours de l’année écoulée.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, Biden tente de priver les Républicains de l’un de leurs problèmes les plus efficaces, créant ainsi un argument potentiel selon lequel les Républicains de la Chambre – qui ont refusé de soutenir un projet de loi bipartite sur les frontières – ont fait obstacle à une action longuement discutée. à la frontière.

Pourtant, les discussions sont loin d’être une projet de loi complet sur l’immigration Biden a envoyé au Congrès le premier jour de son mandat un message visant à « restaurer l’humanité et les valeurs américaines dans notre système d’immigration » en offrant des voies d’accès à la citoyenneté aux immigrants sans papiers aux États-Unis.

“Le débat porte désormais sur la question de savoir laquelle des parties peut être la plus dure en matière de contrôle des frontières”, a déclaré Melissa Gilman, codirectrice de la clinique d’immigration de la faculté de droit de l’Université du Texas à Austin.

Gilman a déclaré que cette posture politique ignore la réalité selon laquelle la frontière n’a jamais fait l’objet de politiques plus strictes en matière de contrôles à l’entrée, d’expulsion accélérée des migrants et d’autres zones.

“Je dois penser que c’est principalement parce que les Républicains ont réussi à créer beaucoup de peur autour des questions de migration et y sont parvenus”, a déclaré Gilman.

Le calcul des élections de 2024 pour Biden et Trump

Pendant des années, les Républicains ont rallié leur base conservatrice et tenté de séduire les électeurs indépendants en accusant la gauche de faire preuve de laxisme en matière de contrôle des frontières.

Les Républicains sont historiquement perçus plus favorablement en matière de sécurité des frontières. Un sondage USA TODAY/Université du Suffolk en octobre, un plus grand nombre d’Américains, dans une proportion de 50 à 41 %, font confiance à Trump – le favori pour l’investiture républicaine – pour gérer l’immigration plutôt qu’à Biden.

Le ton de Biden a changé après des passages frontaliers quotidiens records au cours de l’année écoulée. Le président a également entendu des maires démocrates exprimer leurs inquiétudes quant à la nécessité de ressources supplémentaires pour gérer l’afflux de migrants dans leurs villes.

“Non, ce n’est pas le cas”, a déclaré Biden ce mois-ci lorsqu’un journaliste lui a demandé si la frontière était sécurisée. “Je n’y crois pas depuis 10 ans, et je le dis depuis 10 ans.”

Les Républicains se sont inspirés du gouverneur du Texas, Greg Abbott, dont les tactiques intransigeantes à la frontière – notamment l’installation de barbelés barbelés le long du Rio Grande – semblent influencer la teneur du débat national sur l’immigration.

Pendant ce temps, les républicains de la Chambre des représentants intensifient encore les querelles frontalières en décidant de destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, arguant qu’il a refusé d’appliquer les lois nationales sur l’immigration.

Bien que le texte de la législation bipartite sur les frontières ne soit pas finalisé, les sénateurs ont discuté de donner au ministère de la Sécurité intérieure le pouvoir de fermer la frontière aux migrants qui traversent illégalement lorsque les passages quotidiens dépassent une moyenne quotidienne de 4 000 sur une période d’une semaine.

Et si le nombre de migrants rencontrés à la frontière dépasse en moyenne 5 000 par jour – un seuil désormais atteint – le DHS serait tenu de fermer la frontière aux migrants cherchant à traverser sans autorisation préalable entre les points d’entrée. Selon cette proposition, certains migrants seraient autorisés à rester aux États-Unis s’ils fuient la torture ou les persécutions dans leur pays.

“C’est exactement ce qu’ils ont demandé – littéralement ce que les Républicains ont demandé. Et maintenant le voici. Cela se concrétise”, a déclaré lundi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. “Alors, ils devraient monter à bord.”

Un autre sujet abordé par les négociateurs des sénateurs est l’accélération de la procédure d’asile afin que les juges de l’immigration entendent dans un délai de six mois des affaires qui peuvent désormais prendre des années.

Cependant, rendant très improbable l’adoption d’un accord au Congrès, Trump a demandé aux républicains de s’opposer au paquet. L’échec d’un accord frontalier bipartisan priverait Biden de la possibilité de revendiquer une victoire dans la lutte contre l’augmentation de la migration à la frontière sud.

“Nous sommes désormais pleinement plongés dans la campagne électorale et la politique partisane”, a déclaré Doris Meissner, directrice du programme américain sur la politique d’immigration au Migration Policy Institute, un groupe de réflexion non partisan. Elle a qualifié le positionnement de Biden de « réponse directe au fait que l’ancien président dit « Ne résolvez pas le problème à la frontière ». Biden dit : « Donnez-moi les outils et je résoudrai le problème. »

Un débat sur l’immigration très différent d’il y a dix ans

Il y a dix ans, en 2013, le débat national sur l’immigration sous la présidence Obama reposait encore sur les efforts bipartites visant à lutter contre les millions d’immigrés sans papiers vivant aux États-Unis, notamment en leur offrant un chemin vers la citoyenneté. Le soi-disant groupe des huit sénateurs américains – quatre démocrates et quatre républicains – a rédigé une législation bipartite à cet effet, mais elle est morte à la Chambre.

Depuis, aucun effort similaire n’a pris de l’ampleur au Congrès.

“Je pense que la réponse du président Biden est pertinente dans la mesure où je pense que tout le monde convient que ce qui se passe à la frontière est le symptôme d’un système défaillant”, a déclaré Jennie Murray, présidente du Forum national sur l’immigration, qui travaille à construire une coalition modérée pour la réforme de l’immigration. . “Mais ce n’est qu’une des solutions”, a-t-elle déclaré, affirmant que davantage de ressources pour les agents des frontières sont nécessaires ainsi qu’une refonte du système de visa.

La Maison Blanche a rejeté les comparaisons que font les opposants de gauche entre les politiques d’immigration de Trump et de Biden, arguant que Trump a forcé la séparation des familles de migrants à la frontière, entre autres actions cruelles.

Trump a appelé à une expulsion massive des immigrants sans papiers. Trump, contrairement à Biden, utilise régulièrement une rhétorique anti-immigration, avertissant ses partisans l’année dernière que les immigrants illégaux « empoisonnent le sang » du pays, faisant écho à la rhétorique utilisée par Adolf Hitler.

Biden a pris plus de mesures exécutives en matière d’immigration au cours des trois premières années de son administration que Trump n’en a pris au cours des quatre années de sa présidence : 535 ordonnances d’immigration contre 472 pour Trump, selon une nouvelle analyse du Migration Policy Institute.

Mais le rythme d’action frénétique de Biden n’a pas empêché les critiques de l’accuser d’inaction.

Les années Biden ont été gâchées à la frontière par les séquelles de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué des conflits économiques généralisés et empêché les gens de traverser les frontières. Une fois le pire passé, la demande refoulée d’opportunités économiques et de regroupement familial a explosé, tout comme le besoin pour beaucoup de fuir les bouleversements politiques dans des pays comme le Venezuela. De nouveaux records ont été établis pour les rencontres quotidiennes de migrants à la frontière, qui ont dépassé les 10 000 en décembre sur une période de 24 heures.

Les agences frontalières ont enregistré un nombre record de 6,3 millions de rencontres de migrants à la frontière depuis l’entrée en fonction de Biden, selon une analyse du Migration Policy Institute de l’Office of Homeland Security Statistics. Pas moins de 2,4 millions de migrants ont été autorisés à entrer dans le pays, notamment par des voies telles que le CBP One ou la libération conditionnelle humanitaire.

Johnson, qui a déclaré qu’il parlait régulièrement avec Trump au sujet des négociations frontalières, a affirmé que Biden pouvait déjà prendre des mesures exécutives sans action du Congrès – une position que la Maison Blanche note est contraire à la position déclarée précédemment de Johnson.

Si les républicains ne soutiennent pas un accord sur la frontière, Biden se verra présenter un nouvel argument pour la campagne électorale : il a tenté de « fermer la frontière » mais a été bloqué par ses opposants.

D’un autre côté, Biden risque de s’aliéner parmi les défenseurs des immigrés et d’autres progressistes qui composent le flanc gauche du parti.

Dylan Corbett, directeur exécutif du Hope Border Institute, basé à El Paso, au Texas, a déclaré que les mesures prises jusqu’à présent par l’administration ont laissé les communautés frontalières « dans une meilleure position qu’avant pour gérer la migration à la frontière ».

« Ils ont tenté de s’attaquer aux causes profondes ; ils ont mis en œuvre des programmes innovants de regroupement familial ; leur soutien aux ONG à la frontière et à l’intérieur a été essentiel pour gérer l’augmentation des arrivées », a déclaré Corbett après une réunion lundi avec Mayorkas à Washington.

“Cela dit”, a ajouté Corbett, “le revirement du président est dévastateur. Ce qu’ils proposent ne fonctionnera pas.”

Contactez Joey Garrison sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, @joeygarrison.