Un violent tremblement de terre secoue le désert de l’ouest du Texas

MENTONE, Texas (AP) – Un fort tremblement de terre a secoué jeudi une zone désertique peu peuplée de l’ouest du Texas, provoquant des secousses ressenties jusqu’à la ville mexicaine de Ciudad Juárez. Le tremblement de terre de magnitude 5,3 a frappé vers 15h30, selon Jim DeBerry, météorologue au National Weather Service dans la ville de Midland, dans l’ouest du Texas. Il a déclaré que la force du tremblement de terre signifie qu’il a probablement causé des dommages dans la zone pétrolière et la garrigue éloignées, mais aucun n’a été signalé jusqu’à présent.

DeBerry a déclaré que l’épicentre se trouvait à environ 23 miles (37 kilomètres) au sud de Mentone, une petite communauté au sud de la ligne d’état du Nouveau-Mexique et à 95 miles (153 kilomètres) à l’ouest de Midland.

Le représentant d’État Eddie Morales, Jr., dont le district comprend Mentone, a déclaré qu’il avait parlé avec les autorités locales et qu’il n’y avait pas eu de blessés. Il a déclaré via Twitter que les responsables de l’État “inspecteront les routes, les ponts et autres infrastructures par précaution”.

DeBerry a déclaré qu’il y avait des rapports de personnes ressentant des vibrations du tremblement de terre à 200 miles (515 kilomètres) à l’ouest dans la ville frontalière de Ciudad Juárez et aussi loin au sud que Terlingua, une petite communauté près du Rio Grande et du parc national de Big Bend.

The Associated Press