Un violent séisme frappe Vanuatu, déclenchant une alerte au tsunami

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a secoué dimanche l’archipel pacifique de Vanuatu, a rapporté l’US Geological Survey, déclenchant une alerte au tsunami qui a été retirée quelques heures plus tard.

Le tremblement de terre était centré à 23 kilomètres (15 miles) de Port Olry et a frappé à une profondeur de 27 kilomètres (17 miles), a indiqué l’agence.

Le Pacific Tsunami Warning Center a déclaré qu’une menace de tsunami qu’il avait émise pour les côtes voisines de Vanuatu était passée. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de dégâts ou de victimes.

Le Vanuatu abrite environ 280 000 personnes et est sujet aux catastrophes naturelles, avec une demi-douzaine de volcans actifs ainsi que des cyclones et des tremblements de terre réguliers. Il se trouve sur la “ceinture de feu” du Pacifique, l’arc de failles sismiques autour de l’océan Pacifique où les tremblements de terre et les volcans sont fréquents.

The Associated Press